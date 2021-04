Serie A - L'autogol di Barba condanna il Benevento: il Sassuolo vince 0-1

Dopo un mese torna a vincere il Sassuolo e lo fa di misura sul Benevento di Filippo Inzaghi. Dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter i ragazzi di De Zerbi ritrovano tre punti che mancavano dal 13 marzo (3-2 al Verona) e lo fanno superando 0-1 le Streghe: ai neroverdi basta l’autogol allo scadere del primo tempo di Barba, con il successo che viene salvato proprio all’ultimo respiro da un doppio miracolo di Consigli dopo una serie di errori sotto porta di Boga, Haraslin e Raspadori. Successo importante quindi per il Sassuolo che ritrova il sorriso dopo una serie di risultati non positivi mentre il Benevento resta sedicesimo ma con 8 punti sul Cagliari terzultimo.

Le formazioni

Inzaghi conferma dieci undicesimi della formazione mandata in campo contro il Parma: il 5-3-2 del Benevento ha come unica novità la presenza dal 1’ di Marco Sau in attacco a fare coppia con Gaich, mentre Lapadula parte della panchina. Nel Sassuolo si rivedono gli esclusi in via precauzionale per il Covid: tornano Muldur, sulla fascia destra, e Locatelli, in mediana con Magnanelli. Maxime Lopez gioca più avanzato sulla trequarti mentre la punta di riferimento resta Raspadori.

La partita

Dopo un avvio lampo con due occasioni nei primissimi minuti, firmate da Depaoli e Maxime Lopez ma terminate entrambe a lato non di molto, il primo tempo del Vigorito si gioca praticamente solo nella metà campo del Benevento: il Sassuolo di De Zerbi gioca una buona prima frazione caratterizzata da un lunghissimo possesso palla alla ricerca di varchi che difficilmente si aprono a causa del buon schieramento difensivo della Streghe. I padroni di casa però non riescono quasi mai a ripartire e, nella seconda metà di tempo, cominciano anche a nascere i primi pericoli dalle parti di Montipò. A fare acqua è la catena di destra dove Boga e Kyriakopoulos trovano spesso spazio per affondare, come al 27’: sul cross del terzino greco respinge male di testa Improta, regalando il pallone a Djuricic che dal limite pesca in area Locatelli il quale calcia in caduta e sfiora il palo alla sinistra di Montipò. Quella del centrocampista neroverde sembra essere il primo ed unico grande rischio per il Benevento che, all’ultimo secondo del primo tempo, viene gelato dallo scatto di Boga che porta allo 0-1 del Sassuolo: l’ivoriano spacca in due la difesa del Benevento con la sua velocità, entra in area e dalla linea di fondo campo mette in mezzo il pallone per Raspadori che viene anticipato da Barba il quale, nel tentativo di chiudere l’attaccante neroverde, la infila nella propria porta.

INTERVALLO | #BeneventoSassuolo -



I neroverdi tengono il pallino del gioco al Vigorito, creano diverse buone occasioni e poco prima dell'intervallo sbloccano il risultato grazie ad un'incursione di Boga che con un tocco sotto manda il Sassuolo in vantaggio.#ForzaSasol — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) April 12, 2021

Nel secondo tempo, complici anche i cambi effettuati da Inzaghi, il Benevento che torna sul terreno di gioco del Vigorito è decisamente meno attendista rispetto a quello visto nei primi 45’ e prova a colpire il Sassuolo con la velocità degli attaccanti subentrati (Lapadula e Caprari) ma anche con quella di un Letizia in più sulla fascia sinistra. Tutto ciò porta però le Streghe a sbilanciarsi in avanti, lasciando quindi spazio al Sassuolo per affondare il colpo a caccia di un raddoppio che non arriva, sia per sfortuna, sia per imprecisione. Al 67’ il Benevento si salva infatti dal possibile doppio svantaggio grazie alla traversa: da dentro l’area di rigore Boga, liberato dal tocco esterno di Raspadori, calcia potentissimo ma il legno della porta di Montipò sbarra la strada al 7 neroverde. Passano pochi minuti e, al 71’, a divorarsi la palla gol è Haraslin: appena entrato lo slovacco calcia alle stelle un rigore in movimento. Graziato per ben due volte, il Benevento sul ribaltamento di fronte ha però la chance più grande della sua partita, fino a quel momento: lancio profondo per lo scatto di Lapadula che, una volta entrato in area di rigore, incrocia con il mancino ma trova le mani di Consigli. Il tutto per tutto Inzaghi se lo gioca al 76’, togliendo uno spento Gaich e inserendo Iago Falque che, per poco, all’87’ non condanna definitivamente i suoi: lo spagnolo combina un pasticcio con Barba e manda in porta Raspadori il quale però non è freddo a tu per tu con Montipò, bravo ad uscire alto e coprire la porta, e calcia a lato. Il Sassuolo non la chiude e quindi il Benevento ci prova fino all’ultimo respiro ma a spegnere i sogni di un pareggio è Consigli: il portiere neroverde è decisivo al 94’ per ben due volte su Glik che prima gira di testa il cross dalla destra di Ionita, poi devia il tentativo dal limite di Depaoli ma in entrambi i casi il portiere ospite salva lo 0-1 finale.

FINALE | #BeneventoSassuolo -



Il Sassuolo torna alla vittoria!!!! Tantissime occasioni nel secondo tempo per i neroverdi che colpiscono anche una traversa, ma allo scadere è Andrea Consigli a blindare il successo esterno



Bravi ragazzi!!!!!!! #ForzaSasol pic.twitter.com/Hs0BTTNTal — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) April 12, 2021

Il tabellino

Benevento 5-3-2 | Montipò; Depaoli, Tuia (dal 65’ Caprari), Glik, Barba, Improta; Hetemaj (dal 56’ Letizia), Schiattarella (dal 65’ Viola), Ionita; Sau (dal 56’ Lapadula), Gaich (dal 76’ Iago Falque). Allenatore: Filippo Inzaghi.

Sassuolo 4-2-3-1 | Consigli; Muldur (dal 77’ Toljan), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos (dal 77’ Rogerio); Magnanelli (dal 69’ Obiang), Locatelli; Djuricic (dal 82’ Chiriches), M. Lopez (dal 69’ Haraslin), Boga; Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Arbitro: Valerio Marini. Ammoniti: Ferrari (11’), Tuia (56’), Schiattarella (58’), Magnanelli (64’).

Match valido per la 30^ giornata della Serie A TIM. Si gioca allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento.