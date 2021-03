Segna chi non te lo aspetti: il Milan vince contro il Verona

Il Milan, in piena emergenza, vince sul campo del Verona con un gol (e che gol) per tempo di Krunic e Dalot. I rossoneri erano reduci dal pari allo scadere contro l'Udinese, ma si riscattano al Bentegodi e blindano il secondo posto rispondendo ai successi di Juventus e Roma. Brutta gara dei padroni di casa in leggero calo fisico.

Nel prossimo turno di campionato per gli uomini di Juric impegno in trasferta contro il Sassuolo, invece il Milan, dopo l'andata contro il Manchester United, ospitano il Napoli.

LA PARTITA

Una gara iniziata con molto equilibrio al Bentegodi dove, per i primi i minuti, hanno la meglio le difese. La prima palla per il gol è del Milan al 15' con il traversone dalla destra di Calabria per Leao, ma il portoghese colpisce male di testa.

La partita stenta a decollare fino al 27' quando i rossoneri trovano il vantaggio: punizione calciata in maniera perfetta da Krunic e pallone alle spalle di Silvestri. Nonostante le tante assenze il Milan gioca con grande personalità ed attacca con convinzione.

Ad inizio ripresa il Milan trova il raddoppio al 50' con un altro giocatori che non ti aspetti: azione partita da Saelemaekers, serve al centro per Leao che finta favorendo il taglio centrale di Dalot che di destro piazza il pallone all'incrocio dei pali che lascia immobile Silvestri.

Dal 65' il Milan abbassa nuovamente il ritmo ed il Verona prova spingere creando un paio di occasioni, ma con Donnarumma non chiamato mai in causa. I rossoneri sbancano il Bentegodi e consolidano il secondo posto portandosi a 3 punti dalla capolista Inter impegnata domani sera contro l'Atalanta.