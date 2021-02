Serie A, l'Inter espugna il campo della Fiorentina

Dopo la goleada contro il Benevento, l'Inter batte anche la Fiorentina e torna a vincere dopo 7 anni all'Artemio Franchi.

IL RACCONTO DEL MATCH

Nel primo tempo, parte subito alla grande l'Inter che aggredisce sin da subito la partita, andando vicino al gol al 7' con Barella che servito da un cross basso di Hakimi, calcia in porta trovando un grande intervento di Dragowski. Al 14' Vidal sbaglia l'aggancio, regala la palla a Eysseric che appena fuori dall'area prova la conclusione ma non trova la porta, per la prima occasione dei viola. Dopo una fase di gioco in cui: i nerazzurri cercano qualche sbocco in avanti e la Fiorentina si chiude bene in difesa, l'Inter riesce comunque al 31' a trovare il gol del vantaggio ancora con il suo uomo più pericoloso, Barella, che da fuori, con un gran destro a giro, batte Dragowski. Al 38' la Fiorentina reagisce, creando una doppia occasione molto importante, i viola infatti sono pericolosi prima con un tiro molto potente all'interno dell'area di Bonaventura che Handanovic devia sulla traversa e poi con un altro tiro da dentro l'area di Biraghi, che viene respinto nuovamente da Handanovic. La prima frazione di gioco si conclude così con la Fiorentina che prova a trovare il gol del pareggio contro un Inter che però rimane solido in difesa e riparte molto bene, andando anche vicino al gol del raddoppio con un cross di Sanchez per Lukaku che non riesce di testa a trovare la porta. Nel secondo tempo, è ancora l'Inter a partire meglio rispetto agli avversari e al 51' riesce a trovare il gol del 2-0: Hakimi supera in velocità Igor e serve Perisic che appoggia facile in rete a porta vuota e a portiere battuto. Al 55' l'Inter trova anche il gol del 3-0 che viene però annullato per la posizione irregolare di Perisic a inizio azione, dopo che aveva tirato in porta servito dall'assist di Lukaku che a sua volta dopo la respinta di Dragowski, aveva appoggiato in rete. Al 63' Hakimi parte in velocità e serve Lukaku che calcia ma viene murato da Igor in calcio d'angolo. La Fiorentina è in difficolta e soffre molto le iniziative degli esterni nerazzurri, che continuano a creare molte occasioni prima con tiro da fuori di Perisic deviato in corner da Dragowski al 66' e poi subito dopo al 67' con Barella che serve con un cross Gagliardini, il centrocampista azzurro gira bene di testa verso la porta ma il portiere viola risponde ancora bene, deviando in angolo. La partita si conclude così con l'Inter che prova a gestire la partita, rendendosi anche pericoloso al 78' con uno-due tra Lukaku e Lautaro Martinez, quest'ultimo si libera e calcia in porta ma il suo connazionale, Martinez Quarta, gli nega il gol e devia in calcio d'angolo.

Per la Fiorentina arriva la nona sconfitta stagionale mentre per l'Inter arrivano tre punti importanti che valgono la quattordicesima vittoria stagionale e la momentanea testa della classifica, almeno per due notti.

IL TABELLINO

FIORENTINA 0-2 INTER

MARCATORI: 31' Barella, 52' Perisic



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Igor, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti (73' Malcuit), Bonaventura, Amrabat, Borja Valero (46' Kouamé), Biraghi (82' Barreca); Eysseric (74' Pulgar), Vlahovic (73' Kokorin). Allenatore: Prandelli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (46' Gagliardini), Perisic (80' Darmian); Lukaku (89' Pinamonti), Sanchez (62' Lautaro Martinez). Allenatore: Conte.