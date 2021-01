Colpaccio dell'Udinese: Spezia battuto 0-1 grazie a Rodrigo De Paul

Vittoria preziosa per l'Udinese, che a La Spezia vince 0-1 grazie a un rigore di De Paul. I friulani ci provano di più, lo Spezia non riesce ad essere particolarmente pungente.

Padroni di casa che scendono in campo con il consueto 4-3-3. Davanti a Provedel, difesa a quattro composta da Vignali, Erlic, Chabot e Bastoni. Agoume in mediana, affiancato da Maggiore e Pobega. In attacco spazio a Gyasi e Farias ai lati del bomber Galabinov. Un 3-5-1-1 leggermente rimaneggiato per gli ospiti. Senza più Lasagna, Gotti piazza Deulofeu e Pereyra in avanti. Musso in porta, protetto dal terzetto difensivo Becao-Bonifazi-Nuytinck. In mediana spazio a Walace, affiancato da De Paul e Arslan. Confermati sulle fasce di centrocampo Larsen e Zeegelaar.

Primi minuti di gioco con lo Spezia aggressivo e l'Udinese attendista. Al ventesimo ci prova Gyasi con un bel colpo di testa su suggerimento di Bastoni, Musso è attento a deviare in corner. La gara è molto equilibrata, sette minuti dopo bel colpo di testa di Rodrigo Becao su assist da corner di De Paul, la sfera termina però alta. Dopo un buon inizio spezino, l'Udinese prova a farsi vedere soprattutto con le iniziative personali di Gerard Deulofeu. Al 34' potenziale occasione per i friulani ma è ottimo l'intervento in chiusura di Erlic. Quattro minuti dopo bellissima conclusione di Pobega, nessun problema per Musso. Al 40' grossa chance per gli ospiti nata da un pasticcio difensivo di Provedel e dei compagni di reparto. Deulofeu penetra a destra e la mette in mezzo, dopo un batti e ribatti la sfera ritorna allo spagnolo che tira trovando solo il palo esterno. L'ultimo squillo di una piacevole frazione capita sui piedi di Arslan: Pereyra riceve e tocca indietro per il compagno, bravo a segnare. Il direttore di gara annulla per offside del Tucu.

Seconda frazione con lo Spezia più pungente e vicino al goal grazie a una bella conclusione di Maggiore al 46', Musso blocca a terra. Contrariamente alle premesse è però l'Udinese a segnare. Tutto parte dal solito guizzo di Deulofeu che, in area e al 52', viene atterrato da Chabot. Dal dischetto non sbaglia De Paul, spiazzando freddamente Provedel. Lo Spezia prova a sfondare, l'Udinese riesce però a reggere bene. La sfida cambia al 75', quando Rodrigo De Paul viene espulso per doppio giallo. Non succedono però altre emozioni: l'Udinese riesce a gestire, lo Spezia manca del mordente decisivo per pareggiare. Nel finale, doppio giallo anche per Saponara. Migliore in campo per i padroni di casa, Acampora. Per gli ospiti in evidenza Deulofeu.