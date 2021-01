Serie A - Il Milan soffre contro il Bologna ma torna alla vittoria

Il Milan torna alla vittoria e lo fa battendo il Bologna per 2-1. Un successo importante per i rossoneri che si rialzano dopo il brutto ko contro l'Atalanta e si portano momentaneamente sul +5 sull'Inter. E' stata una partita ricca di emozioni con i padroni di casa che giocano a viso aperto contro la capolista.

Primo tempo molto vivace dove segna Rebic sulla ribattuta del rigore parato a Ibrahimovic al 24', ma i protagonisti sono senza dubbio i due portieri: prima Skorupski su Theo Hernandez, successivamente su Ibra in area e Calabria di testa. Benissimo anche Donnarumma nel finale su Sansone e Dominguez.

Nel secondo tempo il Milan trova il raddoppio dal dischetto con Kessié ma nel finale cala d'intensità con il Bologna che si rende pericoloso prima accorciando le distanze con l'ex Poli e successivamente con altre occasioni prima del triplice fischio di Doveri.

LA PARTITA

Primo brivido nell'area del Milan, ma Sansone non riesce a trovare la porta da due passi. La prima occasione per i rossoneri è al 7' con una bella combinazione Ibra-Calabria-Leao, sponda poi per il portoghese al limite ma il suo tiro è goffo e finisce fuori.

Al 12' il Milan colpisce la traversa: Theo Hernandez calcia forte una punizione che sorprende Skorupski che devia sulla traversa in tuffo. Fase piuttosto convulsa della gara dove le squadre sbagliano parecchio.

La partita cambia al 23' quando dopo la doppia parata di Skorupski su Ibrahimovic, Dijks trattiene Leao: rigore per il Milan!. Sul dischetto va proprio lo svedese che se lo fa parare, ma Rebic trova il tap in vincente insaccando in rete il gol del vantaggio.

Gli ospiti addirittura sfiorano il raddoppio: Skorupski para su Leao, Ibra tira ma da posizione irregolare. Il Bologna prova a reagire con Orsolini ma tira sul primo palo e la palla finisce sull'esterno della rete.

Gli uomini di Mihajlovic ci credono e sul finale del primo tempo si rendono pericolosi con Sansone pescato in area, ma che tira su Donnarumma che para e salva il Milan. Dall'altra parte ancora una volta Skorupski si rende protagonista e blocca il tiro di Calabria sulla sponda di Ibra. Il Bologna va in contropiede, ma Dominguez spreca tutto e calcia su Donnarumma in uscita.

La ripresa inizia con il tiro di Sansone deviato in angolo da Tomori. Il Milan trova il raddoppio sul secondo rigore di giornata ( il 15esimo in questa stagione ndr): mani di Soumaoro, espulso Bigon dalla panchina per protesta. Questa volta Ibrahimovic lo lascia tirare a Kessie che sigla il raddoppio.

Nel finale di gara complice qualche cambio il Milan cala di attenzione, cala d'intensità e così il Bologna accorcia le distanze: palla persa da Hernandez, con Skov Olsen che appoggia per l'ex di giornata Poli che infila da due metri.

Forcing del Bologna che ha più occasioni per pareggiare: prima Donnarumma vola su Soriano, poi Palacio arriva davanti al portiere rossonero con un attimo di ritardo. Finisce qui la gara: con qualche apprensione nelle fasi conclusive il Milan ritrova la vittoria.