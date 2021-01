Coppa Italia, la Lazio elimina il Parma e vola ai quarti

Dopo la bella vittoria nel derby contro la Roma, la Lazio soffre ma riesce comunque a raggiungere i quarti di finale ai danni del Parma.

IL RACCONTO DEL MATCH

Nel primo tempo, la partita è equilibrata e la prima occasione della partita arriva al 14' per la Lazio con Muriqi che dopo una gran imbucata di Akpa Akpro, becca il palo. Pochi minuti dopo al 17' il Parma reagisce subito con Brunetta che servito dal cross basso di Mihaila, non trova la porta. Al 21' invece Muriqi, servito da Pereira, prova il tiro ma Colombi devia in calcio d'angolo mentre subito dopo al 23' Pereira pericoloso con un tiro da fuori che becca il palo. Al 24' la Lazio passa in vantaggio con Parolo che dopo un gran cross di Pereira, batte di testa Colombi. Dopo lo svantaggio subito, il Parma crolla mentre la Lazio gestisce la partita e conclude il primo tempo davanti. Nel secondo tempo, si parte a ritmi molto bassi e con poche emozioni fino al 72': quando il Parma va vicino al gol con Brunetta che di testa su cross di Ricci trova Strakosha a deviare e sulla ribattuta poi Mihaila a porta vuota becca la traversa. Dopo una punizione a lato di poco al 75' di Kurtic, il Parma continua a spingere e all'82' trova il gol del pareggio con Mihaila che dopo l'imbucata di Ricci, batte Strakosha. I biancocelesti provano pertanto a rifarsi vedere in avanti e quando la partita sembra prolungarsi ai tempi supplementari, la Lazio riesce al 90' a passare di nuovo avanti con un colpo di testa di Muriqi che prima prende il palo e poi sbatte su Colombi, per l'autogol che decide il match.

Per la Lazio arriva il passaggio del turno ai quarti di finale di Coppa Italia dove sfiderà l'Atalanta, mentre per il Parma arriva l'eliminazione, ma rimane la buona prestazione in vista delle prossime importanti partite di campionato.

IL TABELLINO

LAZIO 2-1 PARMA

MARCATORI: 23' Parolo, 82' Mihaila, 90' aut. Colombi

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Parolo (92' Vavro), Hoedt, Acerbi; Lazzari (71' Marusic), Akpa Akpro, Escalante, Milinkovic-Savic (59' Correa), Fares (71' Lulic); Muriqi, A. Pereira (59' Patric). Allenatore: Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Colombi; Busi, Kurtic, Diercxx (76' Camara), Ricci; Dezi (62' Hernani), Sohm, Cyprien (62' Brugman); Brunetta, Sprocati (92' Traore), Mihaila (92' Adorante). Allenatore: D'Aversa.