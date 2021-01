Serie A- Torregrossa regala i tre punti alla Sampdoria, l'Udinese cade a Genova (2-1)

Si rialza la Sampdoria dopo la sconfitta a La Spezia e vince in rimonta contro l'Udinese. A decidere il match è proprio il nuovo arrivato Ernesto Torregrossa entrato dalla panchina. L'Udinese non riesce a trovare la vittoria per la settima giornata consecutiva e rimane appaiato a a sole tre lunghezze dalla zona retrocessione. Migliore in campo nonostante la sconfitta è il solito Rodrigo De Paul.

Opta per un 4-4-1-1 Claudio Ranieri con Audero in porta difeso da Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello. Sulla mediana spazio a Adrien Silva e Ekdal con Candreva e Damsgaard larghi sulle fasce mentre Verre, più avanzato sulla trequarti, supporta l'unica punta Quagliarella. Il modulo scelto da Luca Gotti è il 3-5-1-1 con Musso tra i pali e il terzetto difensivo composto da Becao, Bonifazi e Samir. A centrocampo Stryger Larsen e Zeegelar operano da fluidificanti ai fianchi di De Paul, Walace e Madragora. In attacco Lasagna con alle sue spalle il tucu Pereyra.

Parte benissimo l'Udinese che nel primo quarto d'ora di gara sfiora due volte il vantaggio. Nella prima occasione è bravissimo Zeegelar ad andare via sulla sinistra e a cercare Lasagna, ma Audero è perfetto in uscita. Al 18', invece, grande azione di De Paul sulla corsia opposta che serve l'ex Carpi che tenta un tacco improbabile e non colpisce la sfera. La Sampdoria cerca di reagire al bell'inizio degli avversari e al 28' sfiora il vantaggio con Quagliarella, ma Musso non si fa cogliere impreparato. Passa solamente un minuto e i friulani hanno una chance monumentale prima con Lasagna che spara su Audero e successivamente con la conclusione di Mandragora, ma Yoshida si oppone. Poco prima del duplice fischio sono ancora gli ospiti ad andare vicini alla rete con De Paul che calcia da fuori area, ma l'argentino è sfortunato e colpisce la traversa.

La ripresa comincia con l'Udinese che trova meritatamente il vantaggio al 55' con De Paul che calcia una prima volta trovando il muro di Colley, sulla seconda conclusione la respinta di Audero e alla terza riesce finalmente a depositare il pallone in rete. Passano dieci giri d'orologio e, al 65', la Sampdoria si vede assegnare giustamente un calcio di rigore per un fallo di Mandragora su Candreva. Dal dischetto va proprio l'ex Lazio e Inter che con il cucchiaio batte Musso. I blucerchiati rischiano di subire un nuovo svantaggio con una conclusione da fuori area del solito De Paul che, però, si spegne sul fondo e allora all'81' trovano l'allungo con Torregrossa che di testa insacca su un ottimo cross di Augello. I friulani allora si riversano in attacco alla ricerca del pareggio, ma senza raccoglierne i frutti.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-1-1): AUDERO; BERESZYNSKI, YOSHIDA, COLLEY, AUGELLO; CANDREVA, ADRIEN SILVA (74' RAMIREZ), EKDAL (84' ASKILDSEN), DAMSGAARD (62' THORSBY); VERRE (62' KEITA BALDE); QUAGLIARELLA (62' TORREGROSSA).

UDINESE (3-5-1-1): MUSSO; RODRIGO BECAO, BONIFAZI, SAMIR; STRYGER LARSEN (84' MOLINA), DE PAUL, WALACE (84' NESTOROVSKI), MANDRAGORA (77' ARSLAN), ZEEGELAR; PEREYRA; LASAGNA.

MARCATORI: 0-1, MIN 55', RODRIGO DE PAUL (U); 1-1, MIN 67', ANTONIO CANDREVA (S); 2-1, MIN 81', ERNESTO TORREGROSSA (S)

NOTE: ARBITRA JUAN LUCA SACCHI. AMMONITI: ZEEGELAR (U), ASKILDSEN (S). GARA VALEVOLE PER LA DICIOTTESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A. STADIO LUIGI FERRARIS, GENOVA.