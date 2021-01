Serie A, al Picco lo Spezia batte la Sampdoria 

Dopo aver vinto a sorpresa in trasferta contro il Napoli, lo Spezia conquista la sua seconda vittoria consecutiva mentre la Sampdoria dopo la vittoria contro l'Inter, fa un passo indietro subendo la nona sconfitta stagionale.



IL RACCONTO DEL MATCH

Nel primo tempo, lo Spezia inizia meglio e si rende più pericoloso rispetto alla squadra ospite, riuscendo anche a passare in vantaggio al 20' con Terzi che dopo la sponda di Chabot, batte Audero. La Sampdoria reagisce subito allo svantaggio al 21' con un gran tiro da fuori di Jankto, a cui risponde un ottimo intervento di Provedel. Al 24' i blucerchiati riescono a trovare il gol del pari con un contropiede micidiale, Farias non gestisce bene la palla nella metà campo ospite, Candreva la recupera, inizia l'azione e poi la conclude, battendo in rete il gran cross di Jankto. La prima frazione di gioco si conclude in equilibrio con le due squadre che nel finale non affondano il colpo e attendono il duplice fischio dell'arbitro. Nel secondo tempo, la partita è combattuta e fisica ma le occasioni e i tiri in porta sono pochi. Al 60' arriva un episodio cruciale per lo Spezia: Pobega viene steso in area da Thorsby, l'arbitro fischia il calcio di rigore e Nzola lo trasforma. Dopo l'ingressi in campo di Quagliarella, Leris e Ramirez, la Sampdoria prova a farsi vedere in avanti senza creare però grandi pericoli. All'84' è il subentrato dei padroni di casa, il giovane Piccoli ad andare vicino al gol, con un forte tiro in posizione defilata che trova un grande intervento di Audero. I blucerchiati vanno poi vicini al gol con due calci piazzati: prima al 91' con Thorsby e poi al 93' con Yoshida, ma entrambi di testa non trovano la porta. Nel finale, lo Spezia prova a ripartire mentre la Sampdoria prova con orgoglio a trovare il gol del pari che non arriva e la partita si conclude così con un'importante vittoria dei padroni di casa.

Per lo Spezia, vittoria importante che permette alla squadra di Italiano, di arrivare a +5 punti dalla zona retrocessione, per la Sampdoria di Ranieri, una brutta prestazione dopo la bella vittoria contro l'Inter.

IL TABELLINO

SPEZIA 2-1 SAMPDORIA

MARCATORI: 20′ Terzi, 24′ Candreva, 61′ rig. Nzola

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali (80′ Ferrer), Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez (80′ Maggiore), Agoumé, Pobega (90′ Erlic); Gyasi, Nzola (80′ Piccoli), Farias (65′ Agudelo). A disposizione: Krapikas, Deiola, Dell’Orco, Sena, Galabinov, Ramos, Verde. Allenatore: Vincenzo Italiano.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva (86′ Leris), Thorsby, Ekdal, Jankto (79′ Verre); Damsgaard (79′ Quagliarella), Keita (86′ Ramirez). A disposizione: Letica, Ravaglia, Askildsen, La Gumina, Regini, Rocha, Adrien Silva, Tonelli. Allenatore: Claudio Ranieri.