Serie A - Il Milan torna a vincere: battuto il Torino per 2-0

Il Milan stende il Torino per 2-0 grazie ai gol di Leao e un rigore di Kessie tutti nel primo tempo. Dopo la prima sconfitta in campionato, i rossoneri si riscattano subito e blindano il primo posto aspettando il big match tra Inter e Roma di domani. La squadra di Giampaolo non gioca un brutta partita: nel primo tempo colpisce una traversa con Ricardo Rodriguez e nella ripresa cambiando modulo mette pressione ai rossoneri che si difendono bene. Attenzione alla classifica dei granata perchè scivola in penultima posizione in compagnia del Parma (vista la vittoria del Genoa ndr).

Tra pochi giorni le due squadre si affronteranno nuovamente a San negli ottavi di Coppa Italia, in campionato invece il Milan giocherà lunedì 18 mentre per quanto riguarda il campionato prossimo turno a Cagliari mentre il Torino riceverà lo Spezia.

LA PARTITA

Il Milan inizia a pressare forte e subito grande rischio per Sirigu, ma il tocco di Castillejo non trova la porta. Ancora pericolosi i rossoneri con il destro centrale di Tonali, ma c'è la comoda parata del portiere granata.

È il Milan a fare la partita e la sblocca al 26': percussione centrale di Theo, poi splendido tocco di prima di Brahim Diaz per Leao, il portoghese a tu per tu con Sirigu non sbaglia, rossoneri in vantaggio.

Al 31' sospetto contatto Belotti-Brahim Diaz nell'area granata il Var richiama Maresca il quale assegna successivamente rigore per il Milan: sul dischetto va Kessie che non sbaglia e porta i rossoneri sul 2-0. Il Torino però prova a rispondere con l'ex Rodriguez su punizione, ma prende in pieno la traversa.

Nella ripresa Belotti riesce ad innescare Verdi con Tonali che ferma in modo sospetto il giocatore in area: Maresca inizialmente assegna il rigore per gli ospiti, ma, anche in questo caso, il Check lo richiama perchè è Verdi a calciare sulla gamba di Tonali, infatti l'arbitro assegna fallo in attacco.

Girandola di cambi con Pioli che inserisce anche l'acciaccato Calhanoglu, invece Giampaolo mette Murru e Zaza per Rodriguez e Izzo, con conseguente passaggio alla difesa a quattro. Infatti il Torino gioca meglio e ci prova da calcio d'angolo: colpo di testa di Belotti, blocca Donnarumma. Nei minuti finali scampolo di gara per Ibrahimovic che torna in campo dopo parecchie settimane di assenza.