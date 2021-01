Serie A - Il Milan ospita la Juve: il treno scudetto passa da San Siro

Questa sera nel giorno dell'Epifania alle ore 20.45 scendono in campo Milan - Juventus. I padroni di casa arrivano all'impegno da primi in classifica con ben 10 punti di vantaggio sui bianconeri che, ricordiamo, devono rigiocare la gara contro il Napoli. Entrambe le squadre devono far fronte a diverse assenze, ma andiamo a scoprire le ultime novità dai ritiri.

QUI MILAN - Il giorno della verità è arrivato: il Milan può capire tanto sul proprio campionato, ma, come dice Pioli non è una gara decisiva. I rossoneri sono primi in classifica con un punto di vantaggio sull'Inter (impegnata oggi a Genova contro la Sampdoria ndr). Con una vittoria il Diavolo andrebbe a +13 sulla Juventus, la grande protagonista in Italia nell'ultimo decennio. Nel caso sarebbe un passaggio di consegna?

"Il Milan la squadra più forte in Italia? - le parole di Stefano Pioli alla vigilia - Fino a oggi i risultati dicono questo. Sappiamo le difficoltà del campionato italiano e la forza dell'avversario, con sette squadre di altissimo livello che si giocheranno un posto in Champions League. Noi dovremo stare lì fino alla fine per giocarcela".

Indisponibili Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia e Tonali (squalificato). Fra le tante assenze una buona notizia per Pioli che recupera in difesa Theo Hernandez. A centrocampo scelte obbligate quindi ad affiancare Kessie c'è Krunic, l'unico ballottaggio è sulla fascia destra, dove Castillejo è favorito rispetto a Brahim Diaz per ottenere una maglia da titolare. Per il resto tutto confermato.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.

QUI JUVE - Alex Sandro e Cuadrado, sono risultati positivi al Covid-19 e non sono disponibili come all'infortunato Morata. La Juventus che non ha altri positivi in squadra è partita negli scorsi minuti direzione Milano. I bianconeri, rispetto alle scorse stagioni, sono parecchi passi indietro e non possono assolutamente permettersi di non vincere anche stasera per non perdere il treno scudetto.

"Non è una gara da dentro o fuori o decisiva, ma sicuramente è importante: Milan-Juve è sempre affascinante da giocatore - le parole di Andrea Pirlo alla viglia - e lo sarà da allenatore. Pensiamo partita per partita e poi tra un paio di mesi valuteremo la classifica".

Demiral sembra il favorito per sostituire Cuadrado e completano la difesa Bonucci, De Ligt e Danilo. Sulla destra spazio a Chiesa preferito a Kulusevski, così come Ramsey è favorito su Rabiot al rientro dalla squalfica a centrocampo insieme a Bentancur e Mckennie. In attacco Dybala e Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS: Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Mckennie, Ramsey; Dybala, Ronaldo.