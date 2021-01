Serie A, una Juventus non bellissima batte l'Udinese 

Dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina e il pari contro l'Atalanta, la Juventus torna a vincere all'Allianz Stadium.



IL RACCONTO DEL MATCH

Sin dall'inizio del primo tempo, la Juventus si rende pericolosa costruendo le prime opportunità contro un Udinese che approccia meglio all'inizio la partita. Al 7' però è Ramsey per la Juve servito da McKennie, da solo in posizione regolare, a trovare un intervento di Musso a negare il gol del vantaggio. All'11' però l'Udinese passa avanti con De Paul, il gol viene però annullato dal VAR per il fallo di mano proprio dell'argentino a inizio azione, prima del cross di Lasagna per il suo gol. La Juventus, prova a reagire, dopo questo gol annullato, cerca di rendersi pericolosa, ma la manovra è molto lenta e prevedibile. I padroni di casa nonostante ciò, riescono a sfruttare il secondo errore della partita di De Paul, recuperando palla con Ramsey e servendo Ronaldo che batte con un destro secco Musso per il gol del vantaggio al 31'. L'Udinese dopo lo svantaggio prova a reagire con Walace che al 33' calcia in porta, il pallone viene deviato da De Ligt e Bonucci, ma rimane lì e Lasagna non ne approfitta calciando il pallone addosso a Szczesny. Al 37' scambio tra McKennie e Ramsey, con il gallese che calcia in porta ma trova Musso, a negarli il gol. Gli ospiti provano a chiudere la prima frazione di gioco in avanti senza però creare grossi pericoli alla Juventus che conclude così i primi 45' in vantaggio.

Nel secondo tempo, è subito la Juventus a rendersi pericolosa, al 48' infatti i padroni di casa trovano il gol del raddoppio con Chiesa, che dopo una gran palla di Ronaldo, davanti a Musso non sbaglia e fa 2-0. Al 51' la Juve fa 3-0 con Ramsey, che servito da Chiesa, prima di depositare in rete dopo un rimpallo, tocca però col braccio ed il VAR pertanto interviene annullando il gol. Al 57' invece l'Udinese va vicino al gol con Stryger Larsen che di testa, dopo una gran girata becca la traversa; i padroni di casa al 70' invece reagiscono e fanno 3-0: Samir perde palla, Bentancur la recupera e apre per Ronaldo che sigla la sua doppietta personale, battendo ancora Musso. Lunga azione dell'Udinese al 74': Forestieri libera al tiro Zeegelar che supera Bonucci e becca la traversa, sulla ribattuta poi Lasagna viene murato da Danilo. Gli ospiti però, nonostante il corposo svantaggio, continuano ad attaccare la Juve e al 90', Molina supera Frabotta e mette al centro per Nestorovski, che viene però anticipato da Szczesny ma Zeegelar sulla ribattuta, riesce ad accorciare le distanze. Nel finale le squadre si allungano e la Juventus al 93' sfrutta un clamoroso spazio lasciato dalla retroguardia dell'Udinese; Danilo serve con una palla lunga Dybala che da solo ha tutto il tempo per girarsi, sfidare Musso e batterlo per il 4-1 finale.

Per la Juve arriva un importante reazione dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina e anche una fondamentale vittoria in vista della sfida contro il Milan, di questo mercoledì, mentre per l'Udinese continua la serie negativa di due sconfitte di fila e di soli due punti nelle ultime quattro, dopo le tre vittorie consecutive.

IL TABELLINO

JUVENTUS 4-1 UDINESE

Marcatori: Ronaldo 31' , Chiesa 49', Ronaldo 70', Zeegelar 91', Dybala 93'.



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (83' Chiellini), De Ligt, Alex Sandro (83' Chiellini); Chiesa (74' Bernardeschi), Bentancur, McKennie (64' Arthur), Ramsey (74' Kulusevski); Dybala, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio (64' Molina), Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace (81' Makengo), Pereyra (74' Mandragora), Zeegelar; Lasagna (74' Nestorovski), Pussetto (46' Forestieri). Allenatore: Gotti.