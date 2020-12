Serie A, ci pensa ancora Theo: il Milan batte la Lazio per 3-2

Natale in vetta per il Milan che batte la Lazio per 3-2 e chiude il 2020 in testa alla classifica rispondendo così alla vittoria dell'Inter contro il Verona. Che anno pazzesco per i rossoneri: 26 risultati positivi consecutivi e 79 punti conquistati in questo straordinario 2020.

Primo tempo molto vivace a San Siro: la sblocca subito Rebic di testa da corner e dopo neanche dieci minuti il Milan va sul 2-0 con Calhanoglu su rigore.

Gli ospiti però reagiscono ed accorciano con Correa. Nella ripresa gli uomini di Inzaghi pareggiano con Immobile ma in pieno recupero Hernandez segna e regala la vittoria al Diavolo allo scadere.

Nel prossimo turno, il 3 gennaio, il Milan giocherà a Benevento mentre la Lazio sarà ospite del Genoa.

LA PARTITA

Buon ritmo in avvio per entrambe le squadre con la prima occasione del Milan arriva al 5' con la conclusione di Calhanoglu, ma il tiro termina sopra la traversa. I rossoneri spingono e trovano il vantaggio al 10': angolo dalla sinistra battuto dal numero 10 turco, Rebic, in mezzo, stacca di testa e mette in rete. 1-0 Milan.

I padroni di casa sono in palla continuano a rendersi pericolosi e raddoppiano al 15' su rigore per il fallo di Patric su Rebic. Sul dischetto, visto le assenze di Kessie e di Ibrahimovic, va Calhanoglu che non sbaglia e segna il 2-0.

Qui la Lazio si sveglia ed a testa bassa prova ad accorciare e ci riesce perchè al 26' Di Bello, dopo un on field review concede un rigore ai biancocelesti per un contatto Kalulu-Correa: Immobile si fa parare il rigore da Donnarumma, ma sul rimpallo arriva per primo Luis Alberto che insacca in rete il 2-1.

Nel secondo tempo la prima occasione è del Milan al 48' Calhanoglu che prova il tiro dal limite di sinistra, ma Romagnoli da due passi non la tocca. La Lazio però è brava a sfruttare le occasioni e pareggia al 59' con il solito Immobile: Milinkovic-Savic serve Immobile che batte col mancino in diagonale Donnarumma.

Sul finale i rossoneri hanno una marcia in più e sfiorano il gol in più occasioni con Rebic e Tonali, ma sul finale lo trovano con uno strepitoso Theo svetta in pieno recupero e batte Reina. FINISCE QUI, MILAN LAZIO 3-2.