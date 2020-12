Serie A, finisce in parità il match tra Fiorentina e Genoa

In una partita rocambolesca e incredibile nel secondo tempo, nessuna delle due squadre riesce a conquistare i tre punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Nel primo tempo la Fiorentina prova a iniziare meglio la partita, aggredendo gli avversari e cercando di creare pericoli ad un Genoa che però si chiude bene in difesa. La prima opportunità della partita arriva per il Genoa al 16': palla di Goldaniga per Scamacca che con una buona giocata di tacco libera al tiro Sturaro che colpisce male e Dragowski para senza problemi. La prima occasione importante invece della Fiorentina arriva al 39', cross di Biraghi per Vlahovic che colpisce di testa ma non trova la porta. La seconda frazione di gioco inizia come si era conclusa, con la Fiorentina che prova a fare la partita e va vicino al gol al 51' con Bonaventura che sfiora di testa e manda sul fondo .

I viola continuano ad attaccare e vanno più volte vicini al gol prima al 67': Ribery manda in porta Vlahovic che prova il tiro ma nella traiettoria colpisce Bonaventura e dopo al 69' con Biraghi che dal fondo mette in mezzo ancora per Vlahovic che davanti al portiere manda fuori. Al 70' la Fiorentina riesce a trovare il gol con Bonaventura che, su cross di Amrabat prolungato da Vlahovic, batte in rete il gol del vantaggio, che però l'arbitro Doveri annulla per un fallo a inizio azione dell'autore della rete. All'89' nel momento migliore della Fiorentina, il Genoa si porta in vantaggio, Borja Valero perde palla a centrocampo e poi Pjaca servito da Destro batte in rete. Al 94' il Grifone va vicino al raddoppio: Pjaca serve Destro che trova un grande Dragowski che gli nega lo 0-2 e al 97' la Fiorentina la pareggia incredibilmente: cross di Biraghi deviato da un difensore, la palla arriva a Eysseric che tira, Paleari respinge e Milenkovic sul tapin dopo aver sbagliato una volta non sbaglia la seconda e pareggia il match.

Per la Fiorentina arriva un pareggio d'oro per come si era messa la partita, un punto importante che tiene dietro il Genoa, ancora in piena zona retrocessione.



IL TABELLINO

FIORENTINA-GENOA 1-1

MARCATORI: Pjaca 87’, Milenkovic 97’

FIORENTINA (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar (90’+3′ Kouamé); Callejon (79′ Eysseric), Castrovilli (41′ Bonaventura), Ribery (79′ Borja Valero); Vlahovic (79′ Cutrone). Allenatore: Prandelli.

GENOA (3-5-2): Marchetti (65′ Paleari); Masiello, Zapata (37′ Ghiglione), Goldaniga; Bani, Lerager, Sturaro, Radovanovic (80′ Behrami), Pellegrini; Shomurodov (65′ Pjaca), Scamacca (80′ Destro). Allenatore: Maran.