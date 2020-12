Una partita rinviata e due pareggi in questa domenica pomeriggio

Nel pomeriggio di oggi si sono disputate due delle tre gare in programma: Roma - Sassuolo e Parma - Benevento sono finite entrambi 0-0, invece la Partita tra Udinese e Atalanta è stata rinviata per via del campo allagato dalle forti piogge di questi giorni.

ROMA SASSUOLO 0-0

Nessun gol, ma è stata una partita emozionante con numerosi occasioni per entrambe le squadre: nonostante l'espulsione di Pedro (e di Fonseca) al 40' i gialorossi hanno giocato alla pari per tutta la gara. Da segnalare un campo pesantemente condizionato dalla pioggia caduta in questi giorni e due gol annullati (uno per parte ndr) con l'aiuto del Var (Mkhitaryan e Haraslin).

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla (43' st Jesus); Karsdorp, Pellegrini (38' st Diawara), Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko (40' st Mayoral). A disposizione: Lopez, Farelli, B. Peres, Calafiori, Fazio, Darboe, Milanese, C. Perez. Allenatore: Fonseca.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio (37' st Kyriakopoulos); Obiang (40' st Bourabia), Locatelli; Berardi, Lopez (1' st Raspadori), Boga (28' st Haraslin); Djuricic (28' st Traore). A disposizione: Turati, Magnanelli, Peluso, Muldur, Toljan, Oddei, Schiappacasse. Allenatore: De Zerbi.

ARBITRO: Maresca di Napoli

Espulso Pedro (R) e Fonseca (Allenatore R). Ammoniti: Villar, Mirante, Karsdorp (R); Lopez, Raspadori, Obiang (S). Recupero: 3' e 4'

PARMA - BENVENTO 0-0

Se Roma - Sassuolo è stata ricca di emozioni, questa no, anzi a tratti è prevalsa la noia. Un primo tempo avaro di eventi da raccontarvi, nella ripresa Lapadula e Gervinho sfiorano il gol e poi basta. Per la squadra di Inzaghi terzo risultato utile consecutivo.



Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Alves, Busi (43’ s.t. Gagliolo), Hernani; Scozzarella, Kurtic; Gervinho, Karamoh (1’ s.t. Brunetta), Cornelius (43’ s.t. Inglese). All. Liverani



Benevento (4-4-2): Montipò, Letizia, Glik, Tuia (35’ s.t. Foulon), Barba; Insigne (35’ s.t. Tello), Ionita, Hetemaj, Improta (42’ s.t. Dabo); Caprari (24’ s.t. Sau), Lapadula (42’ s.t. Di Serio). All. Inzaghi

Marcatori: /



Arbitro: Juan Luca Sacchi