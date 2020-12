Champions League, un ottima Lazio pareggia in Germania

In Germania, la Lazio conquista un punto prezioso ai danni di un buon Borussia Dortmund, nella prima frazione di gioco.



IL RACCONTO DEL MATCH

Nel primo tempo, la partita è equilibrata, la Lazio è molto solida in difesa e prova a far male con le ripartenze mentre il Borussia Dortmund prova a tenere il pallino del gioco, ma trova pochi spazi e crea poche occasioni. Al 19' la Lazio vicina al gol con Correa che da distanza ravvicinata, viene murato da Burki e al 30' altra opportunità dei biancocelesti con Acerbi che non trova la porta dopo il cross di Milinkovic-Savic. Al 31' Hazard calcia in porta e trova Reina, sulla ribattuta c'è Reus che da posizione defilata non trova il gol. Prima della fine del primo tempo al 45', i tedeschi però passano in vantaggio con Raphael Guerreiro, che servito da Hazard, segna il gol dell'1-0. Il secondo tempo inizia a favore della Lazio, ma la prima opportunità è dei gialloneri che al 49' con un tiro di Reyna servito da Reus, impegnano il portiere biancoceleste, Reina. La Lazio si rende molto pericolosa al 61' con un tiro di Immobile che trova un grande intervento di Burki. Al 67' Schulz stende in area Milinkovic-Savic, l'arbitro fischia il calcio di rigore, poi segnato dall'ex Immobile per il gol del pareggio. Al 78' Akanji batte una punizione per i gialloneri, il pallone viene deviato ed arriva a Delaney, che in area però non trova la porta. Nel finale, Lazio più volte pericolosa: prima all'87' con il cross di Lazzari per Immobile che tira al volo e trova un super Burki e poi al 94' su una gran punizione in porta di Andreas Pereira che trova ancora una volta un grande Burki.

La classifica di questo girone non è ancora chiusa, il Borussia Dortmund rimane in testa a 10 punti ed è già qualificato agli ottavi, dietro c'è la Lazio a 9 con il Club Brugge a 7 e lo Zenit aritmeticamente ultimo a un punto. Per la Lazio si preannuncia un ultima giornata importante, con lo scontro diretto che vale la qualificazione, contro il Club Brugge.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND 1-1 LAZIO

MARCATORI: 44' Guerreiro, 67' rig. Immobile

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Akanji, Hummels; Morey, Delaney, Bellingham (88' Witsel), Guerreiro (62' Schulz); Reyna, Reus (76' Sancho), Hazard (76' Brandt). Allenatore: Favre

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic (80' Caicedo), Leiva (70' Akpa Akpro), Luis Alberto (80' Escalante), Fares (70' Lazzari); Immobile, Correa (70' Pereira). Allenatore: Inzaghi