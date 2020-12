Serie A, il Parma torna alla vittoria a Marassi

Nell'ultimo posticipo della nona giornata di Serie A, dopo cinque partite il Parma ritrova la vittoria contro il Genoa.

IL RACCONTO DEL MATCH

Nel primo tempo, le due squadre non si sbilanciano e ognuna aspetta le iniziative dell'altra, per poi rendersi pericolosa in contropiede. Al 10' passa subito in vantaggio il Parma, grazie a Gervinho, che servito alla grande da Kucka, batte Paleari. Il Grifone però risponde subito prima al 15' con una conclusione dalla distanza di Shomurodov, dopo aver rubato il pallone a Scozzarella, e poi anche al 29', dopo una gran giocata di Pellegrini, che supera Busi e mette in mezzo per Scamacca, che tira poi alto. I ducali si riaffacciano in avanti con Gervinho che va vicino al gol più volte: prima al 41' manda a lato di pochissimo dopo esser stato servito da Cornelius e poi prende la traversa poco più tardi al 42'. Il Parma va così all'intervallo con un vantaggio meritato, dopo le molte occasioni create, ai danni di un Genoa poco brillante in fase offensiva. Nel secondo tempo, raddoppia subito il Parma al 47' con ancora Gervinho che sigla la sua doppietta personale dopo l'assist di Kucka e il pessimo disimpegno di Zapata. La risposta del Genoa, però, arriva subito al 50’ con Shomurodov, che con un tiro batte Sepe per il gol che accorcia le distanze. Al 56' ancora Genoa, che va vicino al gol con Sturaro dopo un gran destro che finisce a lato davvero di poco. Al 72’ il Parma torna ad attaccare con Karamoh, che va vicino al gol dopo una grande conclusione a giro, che termina però a lato.

La partita si conclude quindi con i ducali che ritrovano tre punti molto importanti che gli allontanano dalla zona retrocessione. Il Genoa invece, sempre più penultimo e in crisi, dopo la quarta sconfitta di fila.

IL TABELLINO

GENOA-PARMA 1-2

Marcatori: 11’ e 47’ Gervinho, 50’ Shomurodov

GENOA (3-5-2): Paleari; Bani (89’ Destro), Zapata, Goldaniga; Ghiglione (37’ Parigini), Lerager (69' Zajc), Badelj (82' Pjaca), Sturaro, Pellegrini; Scamacca, Shomurodov (69' Pandev). Allenatore: Maran.



PARMA (4-3-2-1): Sepe; Busi (73' Iacoponi), Bruno Alves, Osorio, Gagliolo (19’ Laurini); Kucka, Scozzarella (63' Hernani), Kurtic; Karamoh (74' Grassi), Gervinho; Cornelius. Allenatore: Liverani.