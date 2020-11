Il Napoli onora al meglio Maradona: demolita la Roma 4-0

Il Napoli onora al meglio Diego Armando Maradona. Nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2020/2021 la squadra di Gattuso batte 4-0 la Roma agganciandola in classifica. Successo strameritato per la formazione partenopea grazie ai gol di Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano. Con questa vittoria, dunque, la formazione di Gattuso aggancia Roma e Juventus al quarto posto con 17 punti mentre i capitolini, alla peggior partita di questo campionato, rimediano la prima sconfitta stagionale.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Napoli con Lozano, Zielinski e Insigne a supporto di Mertens mentre la Roma risponde col 3-4-2-1 con Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

Gara molto tattica sin dalle prime battute con la Roma che comincia meglio ma, col passare dei minuti, il Napoli prende campo attraverso il prolungato possesso palla. La sfida non regala emozioni degne di tal nome ma alla mezz'ora, alla prima vera chance, il Napoli la sblocca con una gran punizione di Insigne che non lascia scampo a Mirante, 1-0 ed esultanza dedicata a Diego Armando Maradona. Al 34' timida reazione della squadra capitolina con Cristante che sfrutta la sponda di Ibanez ma, dalla linea del dischetto, calcia alto in precario equilibrio. Nel finale di tempo Fonseca perde Mancini per infortunio e la squadra di Gattuso va ad un passo dal raddoppio con Mertens che, servito in verticale da Zielinski, apre il piatto destro ma Mirante salva i suoi con un guizzo.

La ripresa si apre con il Napoli vicino al raddoppio con Lozano che, servito da Mertens, calcia col destro trovando la risposta di Mirante. Gara molto tattica e statica anche nella seconda frazione con la Roma incapace di creare occasioni degne di nota mentre il Napoli, dopo un'ora, trova il raddoppio con una rasoiata mancina di Fabian Ruiz, dai 20 metri, che non lascia scampo a Mirante, 2-0. Fonseca si gioca il tutto per tutto manda in campo Carles Perez e Borja Mayoral ma al minuto 81 i partenopei la chiudono con Mertens che sfrutta una corta respinta di Mirante, su una conclusione di Elmas, e con il destro non fallisce, 3-0.

Non é finita qui perché nel finale arriva il poker dei partenopei con Politano che salta come birilli i difensori della Roma, aggira anche Mirante e a porta vuota non fallisce, 4-0. E' l'ultima emozione del match: il Napoli onora al meglio Diego Armando Maradona agganciando Roma e Juventus al quarto posto in classifica.