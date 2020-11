Champions League, una brutta Inter cade a San Siro contro il Real Madrid

Ancora una sconfitta per l'Inter contro il Real Madrid in Champions League, ora si complica la qualificazione agli ottavi per i nerazzurri.

IL RACCONTO DEL MATCH

Un primo tempo da incubo per l'Inter che sembra non entrare mai in campo, il Real Madrid domina la partita in lungo e in largo fin dall'inizio, trovando subito il gol al 6', palla di Kroos per Nacho che viene steso in area, l'arbitro Taylor concede il rigore e dal dischetto non sbaglia Hazard. Al 13' Lucas Vazquez prende un palo e al 33’ arriva l'episodio che cambia la partita, Vidal cade a terra dopo un contatto con Varane, il giocatore nerazzurro protesta in modo molto acceso con l'arbitro, prima viene ammonito poi esagera ancora, e Taylor estrae il doppio cartellino giallo. Nel secondo tempo l'Inter inizia meglio la partita, in modo più aggressivo ma senza creare grossi pericoli ai blancos che al 59' raddoppiano con il subentrato Rodrygo che batte Handanovic, dopo il cross di Kroos. I nerazzurri provano a chiudere la partita con orgoglio, nonostante l'uomo in meno e il doppio svantaggio, ma non trovano grandi spazi ma bensì la seconda sconfitta di fila in Champions League.

La classifica del girone, dopo 4 giornate, vede in testa il Borussia Monchengladbach con 8 punti seguito dal Real Madrid secondo a 7, poi Shakthar Donetsk a 4 e Inter ultimo a 2, per i nerazzurri si allontana sempre di più la qualificazione.



IL TABELLINO

INTER 0-2 REAL MADRID

Marcatori: 6' rig. Hazard, 59' Rodrygo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (46' D'Ambrosio); Hakimi (63' Sanchez), Barella, Gagliardini (78' Sensi), Vidal, Young; Lukaku (86' Eriksen), Martinez (46' Perisic). Allenatore: Conte

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard (58' Casemiro); Lucas Vazquez, Diaz (58' Rodrygo), Hazard (33' st Vinicius). Allenatore: Zidane