Ibrahimovic stende il Napoli: il Milan si riprende la vetta

Nel match valevole per il posticipo dell'ottava giornata di Serie A 2020/2021 il Milan sbanca il San Paolo battendo il Napoli 3-1. Mostruosa prestazione di Ibrahimovic che trascina i rossoneri con una doppietta mentre l'altra rete del Diavolo porta la firma di Hauge. Nulla da fare per la formazione di Gattuso a cui non basta la momentanea rete della speranza di Mertens. Con questo successo, dunque, il Milan si riprende la vetta scavalcando il Sassuolo mentre i partenopei scivolano in quinta posizione, insieme a Lazio e Atalanta, a quota 14 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per entrambe le squadre: nel Napoli Politano, Lozano e Insigne alle spalle di Mertens mentre nel Milan Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic a supporto di Ibrahimovic.

Convincente avvio del Milan che, dopo dieci minuti, si fa vedere con Calhanoglu che duetta con Ibrahimovic e calcia dai 20 metri ma Meret respinge in qualche modo. Sul susseguente corner rossoneri ad un passo dal vantaggio con Kjaer che spedisce alto da pochi metri. Al 20', però, il Milan la sblocca con Ibrahimovic che, sugli sviluppi di un cross di Theo Hernandez, prende il tempo a Koulibaly battendo Meret con un sublime colpo di testa, 0-1. Rabbiosa reazione del Napoli che sfiora subito il pari con Mertens che si gira e calcia in un amen ma Donnarumma ci mette una pezza con un bel guizzo. Sul corner successivo gigantesca chance per i partenopei con Rebic che salva su Bakayoko, sulla respinta c'è di Lorenzo che colpisce la traversa da pochi passi. Al 36' si mette in proprio Politano ma il mancino da fuori dell'ex Inter si perde a lato di pochissimo. Nel finale di tempo altro squillo della squadra di Gattuso con Mertens che, pescato da Insigne, calcia da posizione defilata trovando la risposta di Donnarumma.

La seconda frazione di gioco si apre con il raddoppio del Milan sempre con Ibrahimovic che, servito da Rebic, insacca da pochi passi con il ginocchio, 0-2. Gattuso manda in campo Zielinski e al 63', nel momento più complicato, il Napoli torna in partita con Mertens che sfrutta un batti e ribatti in area e col destro batte Donnarumma, 1-2. Bakayoko spegne l'entusiasmo dei suoi facendosi espellere, i ritmi si abbassano drasticamente e al 95' il Milan la chiude con Hauge che salta Manolas in velocità e con un dolce pallonetto batte Meret, 1-3 e fischio finale. Colpo del Mian che, grazie ad un titanico Ibrahimovic, espugna il San Paolo tornando in testa alla classifica mentre il Napoli scivola al quinto posto, in compagnia di Atalanta e Lazio.