Boga e Berardi stendono il Verona: Sassuolo in vetta

Nel match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021 il Sassuolo passa al Bentegodi battendo l'Hellas Verona 2-0. Un gol per tempo per la squadra emiliana che sblocca la situazione con Boga e chiude i conti con Berardi, nel mezzo quattro legni colpiti dai padroni di casa. Successo di fondamentale importanza per gli uomini di De Zerbi che salgono momentaneamente in vetta (in attesa di Napoli-Milan) mentre la squadra di Juric resta a quota 12 punti. Nel prossimo turno gli emiliani giocheranno contro l'Inter mentre gli Scaligeri se la vedranno con l'Atalanta.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-1-2 per l'Hellas Verona con Barak alle spalle del tandem offensivo composto da Di Carmine e Kalinic mentre il Sassuolo risponde col 4-2-3-1 con Berardi, Djuricic e Boga a supporto di Raspadori.

Gara molto tattica sin dalle prime battute con il Verona che parte forte e al 5' sfiora il vantaggio con un gran mancino da fuori di Ilic e sfera sul palo. La formazione padrona di casa, contrariamente alle aspettative, fa la partita e al 26' torna a farsi vedere con un tiro-cross di Dimarco che scheggia il palo, l'aveva battezzata molto male Consigli. Alla mezz'ora terzo squillo dell'Hellas con Dawidowicz che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, devia col piatto trovando la risposta di Consigli. Nel finale di tempo, però, arriva il vantaggio del Sassuolo con Boga che, dall'interno dell'area, lascia partire un gran destro a giro che non lascia scampo a Silvestri, 0-1 e prima frazione agli archivi.

La seconda frazione si apre con il Verona vicino al pareggio con Tameze che calcia dalla linea del dischetto del rigore ma il suo piatto destro termina alto sopra la traversa. Tanta confusione sul rettangolo di gioco con i padroni di casa che attaccano alla ricerca del pareggio mentre gli emiliani aspettano a ripartono quando ne hanno la possibilità. Juric manda in campo Miguel Veloso e Udogie ma al 75' il Sassuolo la chiude con Berardi che entra in area con facilità e con un potente mancino incenerisce Silvestri, 0-2. I padroni di casa non si arrendono e centrano il terzo palo di giornata con un calcio di punizione di Miguel Veloso.

Produzione offensiva notevole da parte dell'Hellas che al minuto 85 sfiora nuovamente il gol con il neo entrato Salcedo ma il suo colpo di testa viene respinto da un gran guizzo di Consigli. Nel finale c'è spazio per il quarto legno del Verona con Udogie. E' l'ultima emozione del match: il Sassuolo sbanca il Bentegodi grazie a Boga e Berardi volando momentaneamente in testa alla classifica.