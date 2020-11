Serie A Femminile: Ottovolante Juventus!

La Serie A femminile continua ad avere solo delle padrone. Sono le ragazze in maglia bianconera della Juventus, le quali continuano a vincere e fanno otto su otto per un rullino di marcia che fa davvero paura. Le bianconere battono 2-1 con Caruso e rigore discusso di Girelli le toscane della Florentia, squadra con cui meglio non scherzare mai. Tiene il passo il Milan: la squadra di Ganz batte 1-0 la Roma con Giacinti su rigore e per ora pesa la sconfitta nello scontro diretto di San Siro contro le campionesse in carica.

Torna a vincere il Sassuolo con un poker a uno al Verona: protagonista in positivo e negativo la Dubcova, torna al gol anche il talentino Bugeja. 0-0 tra San Marino e Napoli e solo la paura vince con le partenopee che portano a casa il primo punto della loro stagione.

Si rivede la Fiorentina: le ragazze viola battono 2-0 in modo scontato il Bari, ma ritrovano tre punti che mancavano da troppo tempo. 1-1 tra Empoli e Inter e per le azzurre toscane momento no che continua.

RISULTATI

FLORENTIA-JUVENTUS 1-2

MILAN-ROMA 1-0

SASSUOLO-VERONA 4-1

BARI-FIORENTINA 0-2

EMPOLI-INTER 1-1

SAN MARINO-NAPOLI 0-0