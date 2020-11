Primo successo del Pescara: battuto il Cittadella 3-1

Nel match valevole per la settima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 il Pescara batte 3-1 il Cittadella trovando la prima vittoria stagionale. Succede tutto, o quasi, nella prima frazione di gioco con il Delfino che scappa con la doppietta di Ceter e chiude in contri grazie alla gran punizione di Vokic. Nella ripresa i veneti la riaprono con Cissè sbagliando, successivamente, anche un calcio di rigore con Iori. Con questo successo, dunque, la squadra di Oddo lascia l'ultima posizione salendo a quota 4 punti mentre il Cittadella resta sesto con 10 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per il Pescara con Maistro e Vokic alle spalle di Ceter mentre il Cittadella risponde col 4-3-1-2 con D'Urso a supporto della coppia d'attacco formata da Ogunseye e Cissè.

Buona partenza del Cittadella che al 3' sfiora il vantaggio ma Fiorillo nega la gioia del gol a Cissè La reazione del Pescara non tarda ad arrivare e al 16' il Delfino la sblocca con un'azione devastante di Ceter, il quale salta due difensori e con un dolce pallonetto batte Maniero, 1-0. I veneti accusano il colpo e al 19' i padroni di casa raddoppiano ancora con Ceter che approfitta di un'uscita errata del portiere ospite e, a porta vuota, deposita in rete per il 2-0. La reazione degli ospiti arriva alla mezz'ora con un colpo di testa di Ogunseye, sugli sviluppi di una punizione, che si stampa sulla traversa. Su capovolgimento di fronte Delfino ad un passo dal tris con un tiro-cross di Vokic che scheggia il palo. La gioia è rimandata di qualche minuto perché al 40' il Pescara cala il tris con una deliziosa punizione di Vokic che non lascia scampo a Maniero, 3-0 e primo tempo in archivio.

La prima chance della ripresa è di marca veneta con Iori che libera il mancino dai 20 metri ma Fiorillo risponde presente respingendo la conclusione. Ritmi più bassi nella seconda frazione ma al 60' gli ospiti tornano in partita con Cissè che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, svetta su tutti insaccando di testa, 3-1. Il Cittadella preme e al 65' ha la grande chance per per il 3-2 ma Iori spara in curva il calcio di rigore causato da Fernandes. Su capovolgimento di fronte Pescara ad un passo dal poker con il neo entrato Galano che, servito proprio da Fernandes, spara col destro trovando l'opposizione di Maniero. Venturato manda in campo anche Vita e Rosafio ma non accade più nulla fino alla fine. Primo successo stagionale per il Pescara che abbandona l'ultima posizione in classifica, la squadra di Oddo sale a quota 4 punti mentre il Cittadella resta al sesto posto, insieme al Venezia, con 10 punti.