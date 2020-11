Serie A - Scamacca risponde a Jankto: il Derby della Lanterna finisce 1-1

Finisce in parità il Derby della Lanterna che va a chiudere la prima domenica di Serie A di novembre: a Marassi la Samp spreca l'opportunità di aggancio a Juve e Atalanta pareggiando 1-1 nella stracittadina contro il Genoa che invece porta a casa un punto prezioso dopo un avvio piuttosto altalenante. Succede tutto nella prima mezz'ora di partita: a sbloccare il match è un super sinistro di Jankto che pesca il palo lontano dal limite, poi è Scamacca a rispondere con il primo gol in A che mette in mostra tutte le sue qualità (girata di destro violenta ad incrociare). Nella ripresa le occasioni migliori ce le ha la squadra di Ranieri con l'ingresso di Keita che viene però stoppato dal palo e da Perin.

LE FORMAZIONI



Va sul sicuro Ranieri che schiera il suo classico 4-4-1-1: centrocampo folto con Ekdal e Thorsby mentre Jankto e Damsgaard sugli esterni sono chiamati a dare fantasia, così come Gaston Ramirez che agisce alle spalle dell’unica punta Quagliarella. Nel Genoa Maran sceglie di confermare il giovane Rovella a centrocampo con Badelj e Lerager: quello del grifone è un 4-3-2-1 che vede Biraschi e Criscito sugli esterni di difesa mentre a supporto dell’unica punta Scamacca, classe ‘99 autore di una doppietta in settimana in Coppa Italia, ci sono Zaccagni e Pandev.

LA PARTITA



La prima metà del primo tempo è caratterizzata dallo studio reciproco delle due squadre che non si scompongono ma cercano di capire come poter colpire al meglio gli avversari: nei primi 20’ infatti scarseggiano le occasioni da gol sia per la Samp che per il Genoa il quale però al 4’ porta un semi-brivido dalle parti di Audero con un sinistro di Pandev strozzato che esce di molto. Con il passare dei minuti a crescere è soprattutto la Samp che prende sempre più campo e con una giocata personale di Jankto al 23’ sblocca dal nulla il derby: il 14 blucerchiato parte da destra per poi accentrarsi e con il mancino calciare di collo pieno spedendo il pallone sul palo lontano dove Perin non può nulla per evitare l’1-0 a favore dei ragazzi di Ranieri. Non stenta ad arrivare la reazione rossoblu che immediatamente dopo il vantaggio della Samp si riversa in attacco e al 27’ sfiora subito il gol del pari: sugli sviluppi di un corner stacca altissimo Zapata che indirizza bene il pallone sul secondo palo ma Audero vola e compie un vero e proprio miracolo. È solo questione di secondi perché ne passano solo 60 prima che arrivi il gol dell’1-1: Lerager di testa smarca Scamacca, bravo a restare in linea e a non finire in offside, che in una frazione di secondo si gira e incrocia con il destro che si insacca alle spalle del portiere uruguaiano per la rete del pari. Sembra subire il colpo la Samp che nel finale di partita rischia addirittura di subire il gol dello svantaggio: il Genoa infatti trova spazio in avanti e al 39’ Rovella non inquadra di poco la porta dal limite dopo un bello scambio con Scamacca.

Nella ripresa a partire meglio è il Genoa che però produce poco dal punto di vista offensivo, con Audero che non deve quasi mai intervenire sulle offensive della squadra di Maran. Non si può però dire la stessa cosa di Perin che dal momento in cui entra in campo Keita nella Samp è chiamato a scaldare i guantoni e a metterci una pezza in almeno due circostanze: l’ex Lazio e Inter, tra le altre, entra al 66’ al posto di Quagliarella e regala quell’imprevedibilità in più alla Samp che sfiora con lui il nuovo vantaggio che viene prima negato dal palo al 72’ e poi da un ottimo Perin al 78’ che blocca il pallone in due tempi evitando guai. Con il passare dei minuti cresce la voglia da entrambe le parti di provare a portare a casa i tre punti ma con essa anche la frenesia che in realtà porta sia la Samp che il Genoa a sbagliare tanto e a non creare più palle gole: dopo le due palle gol avute dalla Doria i ragazzi di Maran si chiudono bene e portano a casa l’1-1.

IL TABELLINO



Sampdoria 4-4-1-1 | Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto (dal 84’ Leris), Thorsby, Ekdal (dal 66' Adrien Silva), Damsgaard (dal 74’ Candreva); Ramirez (dal 66' Verre); Quagliarella (dal 66' Keita). All. Ranieri

Genoa 4-3-2-1 | Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito (dal 77’ Pellegrini); Lerager (dal 86’ Radovanovic), Badelj (dal 73' Behrami), Rovella; Pandev, Zajc (dal 86’ Melegoni); Scamacca (dal 73' Pjaca). All. Maran

Arbitro Federico La Penna. Ammoniti Quagliarella (5’), Goldaniga (18’), Thorsby (29’), Ekdal (38’), Jankto (59’), Bereszynski (86’)

Match valido per la 6^ giornata della Serie A TIM. Si gioca allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.