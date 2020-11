Locatelli e Maxime Lopez stendono il Napoli: Sassuolo secondo

Nel match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021 il Sassuolo sbanca il San Paolo battendo il Napoli 2-0. Succede tutto nella seconda frazione di gioco con gli ospiti che la sbloccano grazie al rigore di Locatelli e la chiudono nel recupero grazie alla prodezza di Maxime Lopez. Primo successo al San Paolo per il Sassuolo che vola al secondo posto, a soli due punti dal Milan capolista, mentre i partenopei incassano la seconda sconfitta casalinga consecutiva.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Napoli con Politano, Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen mentre il Sassuolo risponde col 3-4-3 ed il tridente offensivo composto da Boga, Raspadori e Traorè.

Gara molto tattica ma godibile sin dalle prime battute con il Napoli che, dopo dieci minuti, sfiora il vantaggio con Osimhen che sfrutta un errore di Consigli e calcia a botta sicura ma l'estremo difensore del Sassuolo si riscatta con un guizzo. Col passare dei minuti prende campo anche la squadra emiliana che al 28' si fa vedere con una splendida azione corale che porta ad un interessante tiro-cross di Traorè ma Ospina ci mette una pezza allontanando la minaccia. Su capovolgimento di fronte chance per i partenopei con Osimhen che strappa palla a Muldur, converge verso il centro esplodendo il destro ma la sua conclusione si perde alta di poco. Al 33' grande occasione per gli uomini di Gattuso con Fabian Ruiz che, dall'interno dell'area, calcia a botta sicura ma Consigli respinge. Nel finale di tempo arriva anche la prima vera chance per il Sassuolo con un bel destro da fuori di Boga ma Ospina salva in bello stile.

La ripresa si apre col Sassuolo pericoloso con una gran progressione di Rogerio che entra in area e calcia col mancino ma Ospina blocca senza problemi. Immediata la reazione del Napoli con Osimhen che, su cross di Hysaj, anticipa Consigli ma il suo colpo di testa si perde alto sopra la traversa. Al 51' altro squillo dei partenopei con un calcio di punizione di Mertens ma Consigli non si fa sorprendere allontanando in calcio d'angolo. Alla sfida del San Paolo manca solo il gol e questo arriva al 59' con il calcio di rigore realizzato da Locatelli, Ospina spiazzato e Sassuolo avanti. Gattuso manda subito in campo Petagna e al 66' il Napoli va ad un passo dal pari con Politano che offre un cioccolatino a Mertens ma il belga calcia fuori da pochi passi.

Gattuso stravolge la sua squadra mandando in campo Elmas, Mario Rui e Zielinski ma al 95' la squadra ospite la chiude: strepitosa azione di Maxime Lopez che salta i difensori azzurri come birilli e con il destro batte Ospina, 0-2 e fischio finale. Il Sassuolo sbanca il San Paolo salendo in seconda posizione solitaria mentre il Napoli incassa la seconda sconfitta casalinga consecutiva tra campionato ed Europa League.