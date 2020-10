L'Atalanta torna a vincere: battuto il Crotone 2-1

Nel match valido per il primo anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021 l'Atalanta espugna lo Scida battendo il Crotone 2-1. Succede tutto nella prima frazione di gioco con una doppietta di Muriel per la formazione nerazzurra mentre ai padroni di casa non basta il solito Simy. Con questo successo, dunque, la squadra di Gasperini sale momentaneamente in seconda posizione con 12 punti mentre i pitagorici restano ultimi con 1 solo punto.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Crotone con il tandem offensivo composto da Messias e Simy mentre l'Atalanta risponde col 3-4-2-1 con Gomez e Malinovskyi alle spalle di Muriel.

Buon avvio da parte dell'Atalanta che si fa subito vedere con Muriel che, imbeccato in verticale da Toloi, incrocia col destro ma la sua conclusione si perde a lato di poco. Immediata risposta del Crotone con una splendida azione personale di Reca ma il suo mancino da fuori si perde a lato di nulla. Al 9' nerazzurri ad un passo dal vantaggio con Muriel che si presenta davanti a Cordaz ma gli calcia clamorosamente addosso. Con il passare dei minuti la squadra di Gasperini prende campo e al 26' la sblocca con Muriel che, servito da Malinovskyi, si gira in un batter d'occhio e con il destro fredda Cordaz, 1-2.

Il Crotone accusa il colpo e i nerazzurri sfiorano subito il raddoppio con Gomez che raccoglie un pallone vagante in area e calcia col mancino ma Cordaz si oppone in qualche modo. Al 37' altra chance per la Dea con Gomez che verticalizza per Muriel ma il mancino ad incrociare del colombiano viene respinto da Cordaz. Passano sessanta secondi e l'Atalanta trova il meritato raddoppio: errore in disimpegno del Crotone, Muriel riceve da Freuler e col mancino batte ancora Cordaz, 0-2. Nel momento di massima difficoltà, però, i pitagorici accorciano le distanze con Simy che sfrutta una serie di rimpalli e col piatto destro batte Sportiello, 1-2 e prima frazione in archivio.

Nell'intervallo doppio cambio per Gasperini che manda in campo Zapata e Ilicic al posto di Muriel e Gomez e al 52' la Dea sfiora il tris proprio con il colombiano ma la sua conclusione viene respinta. Tanto possesso da parte della formazione nerazzurra ma al 64' sono i padroni di casa a sfiorare il pareggio con Mojica che regala palla a Messias, il quale salta Sportiello e calcia a porta vuota ma Freuler lo anticipa salvando i suoi. Al 72' è la Dea ad andare vicinissima al gol con Ilicic che trova splendidamente Malinovskyi ma il potente mancino dell'ucraino viene respinto da Cordaz.

Nel finale Stroppa manda in campo Siligardi e Rispoli ma al minuto 84' è l'Atalanta a sfiorare nuovamente il tris con Zapata che, su cross dalla sinistra, stacca più in alto di tutti ma la sfera si perde a lato di pochissimo. Centoventi secondi più tardi altra chance per gli ospiti sempre con Zapata che riceve da Malinovskyi e calcia col destro ma la sua conclusione si perde a lato di pochi centimetri. E' l'ultima emozione del match: l'Atalanta torna a vincere salendo momentaneamente in seconda posizione mentre il Crotone resta ultimo.