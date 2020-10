Gol, spettacolo e veleni: 3-3 tra Milan e Roma

Gol, spettacolo e veleni. Nel match valevole per il posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021 Milan e Roma danno vita ad una grande sfida pareggiando 3-3. Doppietta di Ibrahimovic e rete di Saelemaekers per i rossoneri mentre per i capitolini a segno Dzeko, Veretout e Kumbulla. Protagonista anche Giacomelli con due rigori molto dubbi assegnati senza l'ausilio del VAR. Con questo pareggio, dunque, la squadra di Pioli resta in vetta alla classifica con 13 punti mentre la Roma aggancia il Verona all'ottavo posto.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Milan con Saelemaekers, Calhanoglu e Leao a supporto di Ibrahimovic mentre la Roma risponde col 3-4-2-1 con Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

Avvio fulminante da parte del Milan che dopo due minuti passa in vantaggio con Ibrahimovic che sfrutta il prezioso assist in verticale di Leao e con il destro anticipa Mirante, 1-0. Immediata la reazione della Roma che al 14' pareggia i conti con Dzeko che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sfrutta l'uscita a vuoto di Tatarusanu e di testa insacca, 1-1. La squadra di Pioli tiene in mano il pallino del gioco e alla mezz'ora torna a farsi vedere con Calhanoglu che appoggia per il diagonale mancino di Theo Hernandez ma la sua conclusione si perde a lato di pochissimo.

Sugli sviluppi del corner Romagnoli prende il tempo a Ibanez ma Mirante allontana in tuffo. Secondo calcio d'angolo consecutivo e Milan ad un passo dal nuovo vantaggio con Kjaer che, sugli sviluppi del secondo angolo, gira di testa ma il palo gli nega la gioia del gol. Su capovolgimento di fronte risponde la Roma con Ibanez che lascia partire un bel destro ma Tatarusanu respinge. Sul prosieguo dell'azione ci prova anche Pellegrini ma l'ex portiere della Fiorentina se la cava nuovamente. Nel finale di tempo altra occasione per il Milan con un calcio di punizione di Calhanoglu che viene disinnescato in bello stile da Mirante.

La ripresa, al pari del primo tempo, si apre con il Milan di nuovo in vantaggio dopo 90 secondi: strappo di Leao che mette al centro per l'accorrente Saelemekers che incenerisce Mirante col piatto destro, 2-1. La reazione della Roma arriva al 53' e in contropiede ma il destro di Dzeko, da posizione invitante, si perde alto sopra la traversa. I rossoneri sembrano in controllo ma al 71', quasi all'improvviso, la Roma pareggia con un calcio di rigore molto dubbio realizzato dal solito Veretout, 2-2. La gioia della Roma dura poco perché al 79' torna in vantaggio con il secondo penalty rivedibile del match realizzato da Ibrahimovic, 3-2.

La squadra di Fonseca non si perde d'animo e al minuto 84 pareggia nuovamente con Kumbulla che, sugli sviluppi di un corner, sfrutta un liscio di Ibrahimovic e a porta vuota non fallisce, 3-3. Nel finale Milan ad un passo dal clamoroso 4-3 con Kessie che, su angolo di Calhanoglu, colpisce a botta sicura ma Mirante salva con un prodigio. Forcing della squadra rossonera che al 96' sfiora il gol partita con Romagnoli che, su altro angolo di Calhanoglu, stacca più in alto di tutti mandando a lato di nulla. E' l'ultima emozione del match: gol, spettacolo e veleni tra Milan e Roma con i rossoneri che restano in testa alla classifica, capitolini ottavi insieme al Verona.