Pari spettacolo tra Sassuolo e Torino: 3-3 al Mapei Stadium

La quinta giornata di Serie A comincia col botto. Nel match valido per l'anticipo del quinto turno, Sassuolo e Torino regalano spettacolo pareggiando 3-3. Ennesima rimonta dei padroni di casa che, nel finale, trovano il guizzo giusto con le reti di Chiriches e Caputo a rispondere ai gol di Lukic e del solito Belotti. Di Linetty e Djuricic le altre reti della serata. Con questo pareggio, dunque, la squadra di De Zerbi mantiene il secondo posto salendo ad una sola lunghezza dal Milan mentre i Granata conquistano il primo punto stagionale.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Sassuolo con Berardi, Djuricic e Raspadori a supporto di Caputo mentre il Torino risponde col 4-3-1-2 con Lukic alle spalle del tandem offensivo composto da Verdi e Belotti.

Possesso palla, come da copione, nelle mani del Sassuolo ma la prima chance del match ce l'ha il Torino con Verdi che entra in area presentandosi davanti a Consigli ma l'estremo difensore del Sassuolo gli sbarra la strada col piede. Al 19' altro squillo da parte degli ospiti con Meitè che, dall'interno dell'area, calcia col destro al volo ma Consigli risponde nuovamente presente. Alla mezz'ora il primo pericolo creato dai padroni di casa con Berardi che lascia partire un gran mancino da fuori ma Sirigu salva deviando in tuffo. La squadra di Giampaolo rischia poco e al 33' la sblocca con Linetty che, su cross di Vojvoda, sbuca nella nebbia e con un destro ravvicinato batte Consigli, 0-1 e prima frazione agli archivi.

La ripresa si apre con i padroni di casa vicinissimi al pareggio con Chiriches che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, calcia a botta sicura ma Vojvoda salva in qualche modo. Il Toro non sta a guardare e al 54' sfiora il raddoppio con Belotti che, sugli sviluppi di un corner, stacca più in alto di tutti trovando l'ottima risposta di Consigli. La squadra di Giampaolo c'è e al 57' si divora lo 0-2 con Belotti che apparecchia la tavola per la conclusione di Verdi ma Consigli gli sbarra nuovamente la strada. Sugli sviluppi del susseguente corner, lo stesso Belotti stacca nuovamente di testa ma Consigli gli nega la gioia nel gol mettendoci una pezza.

Dopo un'ora di gioco De Zerbi si gioca il triplo cambio mandando in campo Muldur, Boga e Bourabia e al 70' il Sassuolo va ad un passo dal pareggio con Djuricic che mette al centro per il colpo di testa del neo entrato Boga ma l'ivoriano sbaglia clamorosamente a porta vuota. Passano sessanta secondi e gli emiliani pareggiano con Djuricic che, su assist di Muldur, beffa Sirigu con delizioso colpo di tacco, 1-1. La gioia dei padroni di casa dura poco perché al 77' torna avanti il Torino con Belotti che vince il duello con Chiriches, salta Ferrari e con il destro fa secco Consigli, 1-2. Passano due minuti ed il Torino cala il tris con un diagonale di Lukic che si insacca all'angolino, 1-3.

Sembra fatta per il Torino ma il Sassuolo non molla e al minuto 84 torna in partita con un gol antologico di Chiriches che lascia partire un missile dai 30 metri che si insacca sotto l'incrocio, 2-3. La squadra di De Zerbi sente profumo di rimonta ed un minuto più tardi pareggia con Caputo che, su cross di Berardi, prende il tempo a Bremer e di testa insacca, 3-3. Nel finale assedio del Sassuolo ma il Torino resiste portando a casa il primo punto stagionale, gli emiliani restano in seconda posizione ad una sola lunghezza del Milan.