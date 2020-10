L'Atalanta balla con Gomez: schiantata la Lazio 4-1

Atalanta forza quattro. Nel match valevole per il recupero della prima giornata di Serie A 2020/2021 la Dea schianta la Lazio vincendo 4-1 all'Olimpico. La squadra nerazzurra chiude i conti nella prima frazione di gioco grazie ai gol di Gosens, Hateboer e Gomez mentre nella ripresa c'è spazio per la seconda rete dell'argentino e la zampata di Caicedo. Con questo successo, dunque, l'Atalanta raggiunge Napoli, Inter, Milan e Verona in testa alla classifica mentre la Lazio resta a quota 3.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per la Lazio con il tandem offensivo composto da Immobile e Caicedo mentre l'Atalanta risponde col 3-4-2-1 con Gomez e Malinovskyi alle spalle di Zapata.

Avvio veemente da parte della Lazio che al 7' si fa vedere con Luis Alberto che imbuca per il mancino di Marusic ma Sportiello si oppone in qualche modo. L'Atalanta aspetta e al minuto 11 colpisce con Gosens che sfrutta una sponda di Hateboer e col mancino al volo, dall'interno dell'area, batte Strakosha, 0-1. I padroni di casa non riescono a reagire e alla mezz'ora la Dea raddoppia con Gosens che ricambia il favore ad Hateboer, piatto destro al volo dell'olandese che non lascia scampo a Strakosha, 0-2.

La seconda rete dei nerazzurri sveglia nuovamente la Lazio che al 34' sfiora il gol con Immobile che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, colpisce a rete centrando la traversa. Sulla respinta c'è Caicedo che non riesce a deviare verso la porta. Il finale di tempo è tutto della squadra di Gasperini: al 41' Zapata, imbeccato da Gomez, rientra sul destro e calcia trovando l'opposizione di Strakosha. Passano sessanta secondi e la Dea cala il tris con Gomez che sfrutta una corta respinta di Patric, salta Acerbi e con un destro da incrociare batte Strakosha, 0-3 e primo tempo agli archivi.

La ripresa si apre con la Lazio ad un passo dal gol con Lazzarri che mette al centro per la conclusione al volo di Marusic ma Sportiello salva i suoi con un miracolo. Al 58' i padroni di casa trovano la meritata rete con Caicedo che sfrutta una verticalizzazione di Milinkovic-Savic e in spaccata insacca, 1-3. La squadra di Inzaghi spinge e sfiora subito il 2-3 con Immobile che si presenta davanti a Sportiello, lo salta ma col mancino calcia clamorosamente fuori. La Lazio sogna un remake della gara della passata stagione ma al 61' la Dea allunga nuovamente con un gol pazzesco di Gomez che, dall'interno dell'area, lascia partire un missile terra aria che si insacca sotto l'incrocio, 1-4.

La rete del Papu stronca le speranze della Lazio che non crea più nulla mentre l'Atalanta si limita a controllare l'ampio vantaggio fino al triplice fischio. Secondo successo consecutivo per la squadra di Gasperini che aggancia Napoli, Milan Inter e Verona in testa alla classifica mentre la Lazio resta a quota 3.