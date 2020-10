Coppa Italia, il Pescara passa il turno: battuto il Notaresco ai rigori

Nel match valevole per il secondo turno di Coppa Italia 2020/2021 il Pescara batte il Notaresco al termine di un’infinita lotteria di rigori. 1-1 nei tempi regolamentari con i padroni di casa in vantaggio grazie a Riccardi ma gli ospiti pareggiano con Banegas, tutto nella seconda frazione di gioco. La sfida si protrae ai calci di rigore dove a vincere è il Pescara al termine di un’interminabile lotteria. La squadra di Oddo, ora, giocherà il terzo turno contro il Parma.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-2-1 per il Pescara con Riccardi e Galano a supporto di Asencio mentre il Notaresco risponde col 4-3-3 ed il tridente d’attacco formato da Banegas, Dos Santos e Marchionni.

Buon avvio del Pescara con una stupenda punizione di Galano dal limite ma la sua conclusione viene deviata sulla traversa da Shiba. Al 17′ altro squillo degli abruzzesi con Asencio che, dal limite, si libera bene alla conclusione ma il suo destro si perde a lato non di molto. Al 25′ il Delfino la sblocca con Riccardi che, dall’interno dell’area, batte Shiba con un preciso piatto destro in buca d’angolo, 1-0 Delfino. Immediata la reazione del Notaresco con Marchionni che entra in area presentandosi davanti a Del Favero ma spedisce alto con il destro. Poco più tardi ancora ospiti pericolosi con una bella azione personale di Marchionni che converge verso il centro e calcia ma Del Favero respinge in due tempi. Al 34′ arriva il pari dei teramani con Banegas che, servito da Frulla, controlla e con un preciso destro ad incrociare insacca, 1-1. e primo tempo agli archivi.

Nell’intervallo Oddo opta per subito per il doppio cambio mandando in campo Memushaj e Omeonga per Fernandes e Diambo ma il Pescara non crea nulla nonostante l’ampio possesso. Dopo un’ora di gioco altro doppio cambio per il Delfino con Oddo che getta nella mischia Capone e Ceter al posto di Riccardi e Asencio ma il canovaccio non cambia, Pescara abulico e privo di idee nel secondo tempo. Al 70′ il primo e unico squillo della seconda frazione di gioco con Ventola che, su schema d’angolo, calcia in corsa ma la sua conclusione si perde a lato. Nel primo tempo supplementare Pescara vicinissimo al vantaggio con Ceter che, dall’interno dell’area si gira e calcia col destro ma la sua conclusione si perde a lato di pochissimo. La sfida si protrae ai calci di rigore dove a vincere è il Pescara al termine di un’interminabile lotteria. La squadra di Oddo, ora, giocherà il terzo turno contro il Parma.