Il Milan espugna lo Scida: battuto il Crotone per 0-2. Brutto infortunio a Rebic

Il Milan non si ferma più e vince anche in trasferta: battuto il Crotone per 2-0 dopo una gara dominata.

I rossoneri chiudono in avanti il primo tempo dopo aver fatto la partita per parecchi minuti grazie al rigore trasformato all'ultimo minuto da Kessié. il Milan in precedenza si è reso pericoloso con Calhanoglu e Brahim Diaz, ma soprattutto con la traversa di Kjaer. Il Crotone difende con tanti uomini, ma non riesce a sfondare. Nel secondo tempo i rossoneri trovano quasi subito con una bella azione corale premiata dal gol di Brahim Diaz. La squadra di casa ci prova, ma non riesce mai ad essere pericoloso.

Brutta tegola per Pioli con l'infortunio di Rebic a seguito di una caduta (si teme una lussazione al gomito per il croato ndr).

LA PARTITA

Subito il Crotone che cerca gli spazi per pungere gli avversari con Messias che ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione finisce sul fondo.

Ritmi non alti colpa anche del tanto vento che soffia allo Scida, il primo lampo del Milan arriva all'8' con Calhanoglu, controllo e destro dai 20 metri, Cordaz, che di rifugia in angolo.

Il Milan adesso spinge, alza il ritmo e sfiora il gol in diverse occasioni prima con Brahim Diaz e successivamente sugli sviluppi di un corner arriva il colpo di testa di Kjaer, ma il pallone sbatte sulla traversa.

La squadra di Pioli è nettamente padrona della partita, ma non ha il guizzo finale per pungere e così il Crotone riesce a difendersi in modo compatto e soprattutto con tanti uomini. Sul finale del primo tempo la gara cambia quando viene fischiato un rigore a favore del Milan: Theo Hernandez lancia Rebic con Marrone che lo atterra in area di rigore. Gli uomini di casa protestano per un tocco di braccio del croato nello stop, ma il Var conferma il rigore che viene trasformato da Kessié, Cordaz spiazzato. 0-1 per il Diavolo!

Ad inizio ripresa il Milan trova il raddoppio con una bella azione corale: Cigarini anticipa Calhanoglu, ma il pallone arriva sui piedi di giunge Brahim Diaz che da dentro l'area trova il sinistro ravvicinato per battere Cordaz.

Al 56' arriva una tegola per Stefano Pioli con il brutto infortunio per Rebic (si teme una lussazione al gomito ndr), al suo posto entra Colombo. Girandola di cambi per entrambi gli allenatori

I rossoneri calano di rendimento con il mister ex Fiorentina arrabbiato per la gestione della parte finale da parte dei suoi. Il Crotone prova alzare il baricentro, ma non riesce ad essere incisivo in avanti con Donnarumma quasi mai chiamato in causa. Sul finale della gara il Milan prende ancora la traversa con Krunic, dopo una leggera deviazione di Cordaz.