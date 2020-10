Serie A - Parte bene la Lazio: Cagliari battuto 0-2

Dopo un post lockdown complicato la Lazio apre il proprio cammino nel nuovo campionato con una vittoria: i biancocelesti vincono 0-2 sul campo del Cagliari grazie al gol nel primo tempo di Lazzari e nel secondo di Immobile, entrambi su assist di un buon Marusic. I ragazzi di Inzaghi creano diversi pericoli ad un Cagliari ancora poco squadra che soffre parecchio in difesa (neanche un minuto per Godin): Inzaghi può sorridere in attesa del rientro degli infortunati e dell'arrivo dei nuovi acquisti ma attenzione a mercoledì alla sfida contro l'Atalanta per il recupero della prima giornata.

LE FORMAZIONI



Di Francesco cambia un solo uomo rispetto alla prima giornata: nel solito 4-3-3 Nandez torna nei tre in mezzo al campo e in attacco gioca Sottil dall’inizio con Simeone e Joao Pedro. Confermato il resto della formazione: in difesa giocano Walukiewicz e Klavan, parte dalla panchina il nuovo acquisto Godin. Nella Lazio le scelte sono pressoché obbligate: in difesa ci sono Patric, Acerbi e Radu, gioca Marusic a sinistra nei cinque di centrocampo mentre la coppia d’attacco è composta da Correa e Immobile.

LA PARTITA



Oltre che dal forte vento che soffia sulla Sardegna Arena, il Cagliari viene travolto in avvio di partita anche dalla Lazio di Simone Inzaghi che approccia meglio la sfida e, dopo un brivido iniziale su un cross dalla sinistra sul quale non ci arriva nessun giocatore rossoblu, mette sotto pressione la retroguardia di Di Francesco e al 4’ la sblocca subito: Marusic prende il fondo nell’uno contro uno con Faragò e pesca sul secondo palo il taglio di Lazzari concluso con il gol dello 0-1 che indirizza la partita a favore dei biancocelesti. L’avvio shock per i sardi porta con sé delle ripercussioni fino alla metà del primo tempo quando la squadra di Di Francesco alza un po’ il baricentro ma persistono le difficoltà in fase difensiva: i due centrali faticano a seguire i movimenti delle punte mentre i due esterni non riescono quasi mai a contenere le discese di Lazzari e Marusic che sfondano costantemente. Per vedere il primo squillo offensivo del Cagliari bisogna attendere il 25’ con il destro di Rog dal limite: il tiro del croato è debole ma angolato e costringe Strakosha ad allungarsi. Per il resto è dominio laziale per quanto riguarda le occasioni: è Immobile il più cercato in attacco ma il vincitore della scarpa d’oro è poco preciso e non impegna mai seriamente Cragno nei primi 45’.

La ripresa si apre con un altro piglio per il Cagliari che cerca con insistenza il gol del pareggio e al 48’ cestina una clamorosa occasione per fare 1-1: Joao Pedro calcia dalla distanza e Strakosha respinge corto dove si avventa il Cholito Simeone che da due passi e indisturbato calcia incredibilmente alto il pallone del pari, graziando la Lazio. Inzaghi capisce le difficoltà del proprio centrocampo nel tenere il pallone e contenere il Cagliari e decide di inserire due volti nuovi in mediana come Escalante e Akpa Akpro al posto rispettivamente di Lucas Leiva e Milinkovic-Savic che poco prima della sua uscita era tornato a a portare un pericolo dalle parti di Cragno che vola e devia il pallone in corner sul tiro a giro del serbo. Sul primo affondo sulla fascia del secondo tempo il Cagliari torna però a soffrire dannatamente e dopo un forcing non molto efficace nella metà campo biancoceleste subisce il gol dello 0-2: super giocata di Marusic che si porta avanti il pallone col tacco, serve all’indietro Immobile che col piattone la appoggia alle spalle di Cragno firmando il primo gol stagionale. Dopo il secondo gol della Lazio Di Francesco prova il tutto per tutto inserendo Pavoletti e Despodov ma il finale non regala pazze emozioni come quelle dello scorso anno: alla Sardegna Arena vince la Lazio 0-2.

IL TABELLINO



Cagliari 4-3-3 | Cragno; Faragò (dal 79’ Zappa), Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis (dal 87’ Tripaldelli); Nandez, Marin (dal 70’ Caligara), Rog; Sottil (dal 70’ Pavoletti), Simeone (dal 80’ Despodov), Joao Pedro. Allenatore: Di Francesco.

Lazio 3-5-2 | Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (dal 89’ Parolo); Lazzari, Milinkovic-Savic (dal 71’ Akpa Akpro), Lucas Leiva (dal 63’ Escalante), Luis Alberto (dal 89’ Cataldi), Marusic; Correa (dal 70’ Caicedo), Immobile. Allenatore: S. Inzaghi.

Arbitro Davide Massa. Ammoniti Marin (51’), Lucas Leiva (61’).

Match valido per la 2^ giornata della Serie A TIM. Si gioca alla Sardegna Arena di Cagliari.