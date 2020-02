Serie A - Il Coronavirus ferma il campionato: rinviate 4 gare

Dopo il Consiglio dei Ministri tenutosi ieri in tarda serata è stato varato un decreto legge per far fronte all’emergenza legata ai casi di Coronavirus nel quale viene richiesto il rinvio di tutte le manifestazione sportive in Lombardia e in Veneto previste per oggi, domenica 23 febbraio. Oltre allo stop del calcio dilettantistico e al turno infrasettimanale della Serie C, a fermarsi è anche la Serie A con ben quattro partite. Non si giocheranno, quindi, Hellas Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo in programma inizialmente alle ore 15 e il posticipo di San Siro delle 20.45 Inter-Sampdoria, partita per la quale era prevista un’affluenza molto alta di spettatori. La quarta ed ultima sfida che non si giocherà è Torino-Parma, sempre delle 15, con la notizia ufficiale arrivata poco fa.

Da valutare la situazione anche per le gare in programma nei prossimi giorni: giovedì l’Inter ospiterà il Ludogorets per il ritorno dei sedicesimi di Europa League e non è da escludere la disputa a porte chiuse a San Siro. Tra 7 giorni invece a rischio anche Juventus-Inter, match chiave per la corsa scudetto. La situazione è in continua evoluzione.