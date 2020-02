Milan, un pareggio beffa ma la strada è quella giusta

Ieri sera il Milan ha pareggiato in casa contro la Juventus per 1-1 nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Una partita giocata molto bene dai rossoneri sia in attacco con personalità ed in difesa in modo ordinato hanno fermato il giro palla della squadra di Sarri. Il Diavolo ha trovato al 60esimo il gol del momentaneo vantaggio con il solito Rebic ma al 90esimo sono stati beffati da un rigore molto dubbio assegnato alla Juventus.

Appuntamento per il match di ritorno il 4 marzo all’Allianz Stadium, dove il Milan sarà costretto a vincere ma senza tre giocatori chiave come Hernandez (espulso), Ibrahimovic e Castillejo, entrambi diffidati ed entrambi ammoniti da Valeri. Sarà una vera impresa.

https://twitter.com/acmilan

L'ANALISI CON LE PAROLE DI MISTER PIOLI

"Avevo chiesto ai miei giocatori di uscire dal campo senza rimpianti. Sono molto orgoglioso di loro e penso che anche i tifosi lo siano. Penso che meritavamo la vittoria"

Dopo il primo tempo contro l'Inter, il Milan ha messo in netta difficoltà la Juventus e questa volta per l'intera partita ma anche in questo caso il successo non è arrivato.

E' ormai evidente che Pioli ha trovato finalmente giusta quadratura sia a livello psicologico (dopo la sconfitta nel derby ed ieri sera anche in dieci i rossoneri hanno giocato in modo ordinato) e sia a livello di gioco anche grazie alla crescita di Rebic ed il rigenerato Samuel Castillejo.

https://twitter.com/acmilan

"Mi sono arrabbiato per il fallo non fischiato su Ibra, da cui poi è partita l’azione del pareggio. Non c’era rigore, Calabria era girato. Sono confuso, non capisco più quali siano falli di mano da rigore e quali no. Sono orgoglioso della squadra, un po’ meno di altre cose“.

Capitolo arbitraggio: si da noia parlarne però il pareggio al 90' di Cristiano Ronaldo è arrivato su un rigore molto dubbio concesso da Valeri per un fallo di mano in area di Calabria. Ci sono tante polemiche sulla decisione arbitrale nel finale.