Il calcio non è la boxe e si vede: a San Siro meritava il Milan, ma è 1-1

Se il calcio si basasse sulle regole della boxe, stasera il pareggio sarebbe un risultato ingiusto. Il Milan gioca meglio, va in vantaggio e meriterebbe sorte migliore alquanto contro una Juventus molle e assente come a Verona. 1-1 nella semifinale di andata della Coppa Italia al Meazza, ma risultato bugiardo per i rossoneri. Diavolo che schiera Ibrahimovic, ex di turno. Castillejo a centrocampo e fiducia a Cahlanoglu. Juventis nelle idee di CR7 e Dybala con Ramsey titolare in mediana con Pjanic e Matuidi.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo avaro di emozioni e gol in una partita che sembra essere totalmente bloccata. Milan pericoloso al 3' con Kessie, ma palla larga e senza pensieri. Al 5' ci prova Rebic su invito di Bennacer, ma palla parata con i pugni da Buffon. Al 22' ancora Milan con Calabria che prova il destro dal limite dell'area, ma Buffon si supera. Al 29' ancora Super Gigi su Rebic che riceve da Cahlanoglu, palla sfiorata da Ibra , ma il croato se la fa parare dal portierone bianconero. Al 36' destro potente di Cuadrado, bravissimo Donnarumma in uscita. Nella ripresa stesso copione: al 47' Rebic riceve da Ibra, ma Buffon è super. Al 52' Ibra di nuovo protagonista per Castellejo e parata a terra. Al 53' ci prova Cuadrado, ma palla davvero alta. Al 59' Dybala prova a sorprendere Donnarumma, ma con scarsa fortuna. Al 60' piattone di Ibra sull'esterno della rete e Theo Hernandez al 61' prova acercare la fortuna, ma salva Ramsey. Al 62' Chlhanoglu cross che trova Castellejo, il quale crossa per Ibra che non arriva, ma alle spalle dello svedese velocissimo Rebic ad insaccare il gol meritato rossonero. Al 84' Dybala manda fuori un gol che era solo da mettere dentro, ma l'argentino sbaglia in una serata non perfetta per lui. Al 91' pari bianconero: calcio di rigore per un fallo di mano di Calabria sul tentativo di rovesciata di Ronaldo e lo stesso portoghese batte di potenza Donnarumma e salva la Juventus. 1-1 che aiuta la Juventus in vista della gara di ritorno: bianconeri pessimi per tutta la partita, squadra immobile e senza idee, Sarri sembra ci stia capendo sempre meno e i giocatori danno idea di non volere sudare la maglia. Rossooneri che sorridono e confermano la crescita dopo la sconfitta beffa del derby di Domenica: la squadra corre e gioca un bel calcio pulito e senza strafare e la cura Pioli sembra portare davvero dei buoni frutti per un Milan che meriterebbe davvero di più stasera.