Caicedo stende il Parma e la Lazio sogna: 0-1 al Tardini

Nel match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 la Lazio passa al Tardini battendo il Parma 1-0. Successo sofferto e di notevole importanza per la compagine capitolina che, grazie al gol di Caicedo, sale momentaneamente in seconda posizione con un solo punto di distacco dalla Juventus. Resta ottavo, invece, il Parma nonostante la grande partita giocata sul piano dell'intensità. Sogna il pubblico bianco-celeste, domenica prossima match clou contro l'Inter allo Stadio Olimpico.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Parma con il tridente d'attacco formato da Kucka, Cornelius e Caprari mentre la Lazio risponde col 3-5-2 ed il tandem offensivo composto da Caicedo e Immobile.

Match elettrico sin dalle prime battute col Parma che si fa subito vedere con una punizione di Kurtic ma Strakosha risponde presente. Immediata la risposta della Lazio con Immobile che, servito da Luis Alberto, rientra sul destro e calcia sfiorando il palo. Col passare dei minuti gli ospiti prendono campo e al 27' vanno vicini al vantaggio con una bellissima azione in velocità che porta al giro di Luis Alberto ma il mancino dello spagnolo si perde a lato. Nel finale di tempo scatto della squadra di Inzaghi che al 41' sfiora nuovamente il gol con Marusic ma Colombi si oppone. Sul prosieguo dell'azione, però, la Lazio la sblocca con Caicedo che, su cross di Luis Alberto, sfrutta un rimpallo e da pochi passi insacca col destro, 0-1 e primo tempo agli archivi.

La ripresa si apre col Parma vicino al pareggio con Gagliolo che, dall'interno dell'area, spara col mancino non trovando lo specchio. Al 55' ancora padroni di casa pericolosi con un destro a giro di Caprari deviato in corner da Strakosha. Dopo un'ora girandola di cambi con Inzaghi che manda in campo Lazzari e Correa al posto di Marusic e Caicedo mentre D'Aversa inserisce Kulusevski e Sprocati al posto di Brugman e Caprari. Al 70' emiliani nuovamente vicini al pari con Kucka che esplode il destro ma Strakosha respinge in qualche modo. Nel finale forcing nervoso del Parma che al 95' sfiora il pari con un bel mancino di Kulusevski che si perde alto di nulla. E' l'ultima emozione nel match: vittoria di capitale importanza per la Lazio che si porta ad un solo punto dalla Juventus mentre il Parma resta ottavo con 32 punti.