Milan, verso il derby: c'è ottimismo per il recupero di Ibra

Mancano sempre meno giorni al derby. Oggi proviamo a fare il punto sulla condizioni di alcuni singoli e sull'umore che si respira a Milanello. Andiamo scoprire!

C'E' OTTIMISMO PER IBRAHIMOVIC

Il Milan arriva alla stracittadina al completo o quasi: infatti c'è ottimismo sul recupero di Ibrahmovic. Lo svedese dopo aver saltato la partita contro l'Hellas Verona (per influenza e per un leggero affaticamento muscolare ndr) è pronto a tornare in campo contro l'Inter. Ieri l'attaccante 38enne ha iniziato un lavoro personalizzato che continuerà anche oggi per poi aggregarsi con il resto della squadra.

Milan: (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao (Rebic).

UN DERBY CHE VALE TANTO

Il Milan parte di certo sfavorito come dimostrano i ben 19 punti di distacco dall'Inter, ma nei derby si sa che la classifica conta ma non troppo.I rossoneri non vincono una stracittadina (almeno) in campionato dal 31 gennaio 2016.

Una vittoria potrebbe dare la svolta alla stagione e continuare il sogno di una clamorosa rimonta Champions anche se non si può più permettere un passo falso come quello contro il Verona. A Milanello si respira serenità.