Serie A- Boga e Berardi rimontano il Torino, il Sassuolo ritorna alla vittoria (2-1)

Il Sassuolo torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive e lo fa in grande stile rimontando un Torino disputando una grande ripresa con le reti di Boga e Berardi.

È il 4-2-3-1 il modulo scelto da Roberto de Zerbi con Consigli tra i pali difeso da Toljan, Romagna, Peluso e Kyriakopoulos. Sulla mediana trovano spazio Obiang e Locatelli con Berardi, Traorè e Boga che formano il terzetto alle spalle dell'unica punta Caputo. Replica con il classico 3-4-2-1 Walter Mazzarri con Sirigu in porta e la retroguardia composta da Izzo, N'Koulou e Djidji. A centrocampo De Silvestri e Aina operano da fluidificanti ai fianchi di Lukic e Rincon mentre Verdi e Berenguer, più avanzati sulla trequarti, supportano Belotti.

Parte meglio il Sassuolo che nel primo quarto d'ora crea subito due occasioni. La prima è di Boga che parte con la sua velocità in contropiede, si accentra e conclude, ma riesce solamente a sfiorare il palo. La seconda chance nasce sull'asse Kiryakopoulos-Traore e il dialogo tra i due per poco causa l'autorete di Lukic. Il Torino risponde trovando il vantaggio al 20' alla prima occasione utile con Rincon che raccoglie una respinta della difesa avversaria per insaccare complice anche una deviazione di Locatelli sulla linea di porta. I granata acquistano coraggio e due minuti più tardi sfiorano il raddoppio con Belotti che calcia con il mancino, ma trova la risposta di Consigli. I neroverdi replicano con altre due occasioni monumentali. Al 25' Berardi aggancia bene, si gira e calcia, ma trova il muro di Djidji. Poco più tardi ci prova Caputo, ma Sirigu si supera compiendo un miracolo sulla conclusione ravvicinata dell'ex Empoli. Pochi istanti prima dell'intervallo Verdi si divora la rete non trovando l'impatto con il pallone su un bel suggerimento di Belotti.

La ripresa comincia con il tentativo del Torino di centrare subito il raddoppio. Verdi scappa sulla fascia e crossa per Belotti che si tuffa di testa, ma non trova di poco lo specchio. Al 61' il Sassuolo trova meritatamente il pareggio con un'azione stratosferica di Boga che salta Rincon con un tunnel e lascia partire un destro che termina nell'incrocio dei pali. I padroni di casa continuano a spingere e cinque Minuit più tardi ci provano con Locatelli, ma Sirigu si distende bene. Al 73' l'undici di De Zerbi trova il vantaggio grazie ad un'altra invenzione di Boga che entra in area e serve Berardi che col mancino firma il vantaggio. Mazzarri cambia modulo per cercare il pareggio ed è proprio con il subentrato Millico che, all'82', i granata sfiorano il pari colpendo la traversa. È l'ultima occasione, però, per un Torino opaco mai entrato realmente in campo nella ripresa.