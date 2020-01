Milan, Ibra non risolve i problemi: ennesima prova negativa per i rossoneri

Il Milan non sa più vincere e la crisi diventa sempre più nera: anche ieri pomeriggio i rossoneri hanno pareggiato per 0-0 con la Sampdoria a San Siro.

Ennesima prova deludente per gli uomini di Pioli (moltissimi singoli e del collettivo) in una gara a due volti: primo tempo così e così, nel secondo con l'entrata in campo di Ibrahimovic si è visto qualcosa di più ma non è bastato. L'entrata del neo giocatore rossonero ha rivitalizzato almeno i quasi 60 000 tifosi che però hanno fischiato la squadra all'uscita dal terreno di gioco: Nessuno si è dimenticato la pesante sconfitta rimediata a Bergamo contro l'Atalanta prima di Natale. Chi si aspettava un riscatto ieri invece ha visto invece un'altra prestazione piuttosto deludente.

Con lo svedese in campo il Milan ha giocato meglio, ma non è arrivato il gol. Ibrahimovic, rispetto a Piatek nel primo tempo, si è messo in area ed ha dato una scossa nonostante si sia mosso pochissimo ma non è ancora in condizione ottimale.

Parlando sempre di prestazioni Suso è stato sicuramente il peggiore in campo nel pari tra Milan e Sampdoria: fischi meritatissimi per lo spagnolo che, anche ieri, ha fatto infuriare San Siro. Il migliore è stato invece Gigio Donnarumma autore di due grandi interventi su Gabbiadini salvando così il risultato.

Il gol resta il problema più grande: i rossoneri non segnano da oltre un mese ed anche i numeri dell'attacco sono molto preoccupanti, infatti il Milan non trova il gol da tre partite di fila ed ha il 17° reparto offensivo del campionato ( appena 16 gol messi a segno in 18 giornate ndr).

"Non siamo riusciti a segnare nonostante i 70 palloni giocati nell’area avversaria, tantissimi - le parole del mister Pioli - Significa che ci è mancato il passaggio giusto, non la voglia e la determinazione".

Il Milan continua ad avere chiare difficoltà di gioco. Sarebbe folle pensare che da solo Ibrahimovic possa risolvere tutti i problemi di questa squadra. Evidentemente le vittorie contro il Parma e Bologna sono state un illusione visto che questo Milan non ha mai voltato pagina. Il problema è che il tempo passa e la zona Europa è sempre più lontana.