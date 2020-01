L'Atalanta è uno spettacolo: demolito il Parma 5-0

Nel match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 l'Atalanta schianta il Parma vincendo 5-0. Tutto semplice per la squadra nerazzurra che chiude i conti nella prima frazione grazie ai gol di Gomez, Freuler e Gosens mentre nella ripresa c'è spazio per la doppietta di Ilicic. La squadra di Gasperini, grazie a questo netto successo, sale a quota 34 punti avvicinandosi alla Roma e staccando il Cagliari mentre il Parma in settima posizione con 25 punti. Nel prossimo turno la Dea giocherò a San Siro contro l'Inter mentre i Ducali ospiteranno il Lecce.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per l'Atalanta con Gomez e Ilicic alle spalle di Muriel mentre il Parma risponde col 4-3-3 ed il tridente offensivo composto da Kucka, Kulusevski e Sprocati.

Primo tempo a senso unico con l'Atalanta che dopo undici minuti è già avanti con Gomez che, dal limite, lascia partire un gran mancino che si insacca sotto l'incrocio, 1-0. Poco più tardi Dea vicinissima al raddoppio con Ilicic che entra in area e sterza sul mancino ma Sepe salva i suoi con un guizzo. La gioia è rimandata solo di qualche minuto perché al 34' i padroni di casa raddoppiano con Freuler che duetta con Gomez, entra in area e col mancino batte Sepe in uscita. Il Parma esce dal match e al 43' l'Atalanta cala il tris con Gosens che, dall'interno dell'area, incenerisce l'estremo ospite con un potente destro, 3-0 e primo tempo agli archivi.

Nell'intervallo D'Aversa manda in campo Inglese ma al 60' l'Atalanta cala il poker con Ilicic che, su cross al bacio di Gosens, batte Sepe con un delizioso mancino volante, 4-0. Controllo totale da parte della squadra nerazzurra che al 71' segna il quinto gol con Ilicic che penetra in area, salta secco Iacoponi e col mancino fredda nuovamente l'estremo ospite. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano e la sfida scivola via senza troppe emozioni. Secondo 5-0 consecutivo per l'Atalanta che avvicina il quarto posto della Roma, sabato match clou contro l'Inter.