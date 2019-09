Super Friday-I risultati delle partite della serata

Una serata di venerdì che ha dato risultati e partite davvero interessanti e che ha spostato varie caselle dei mosaici dei campionati europei.

In Serie A, il trionfo totale del Cagliari contro un Genoa alla seconda sconfitta. Dopo un primo tempo di studio, gol al 46' del Cholito Simeone e pareggio Kouamè. Partita che sembrava chiusa, ma all'85' autorete di Zapata e Joao Pedro firmano il tris dei sardi.

In Premier League, seconda vittoria per il Bournemouth che si divora 3-1 il Southampton e sale al terzo posto provvisorio in classifica. Ake al 10' e Wilson al 35' mettono la strada in discesa per i rossoneri, ma al 53' Ward-Prowse accorcia le distanze. partiita che viene chiusa dalla doppietta personale di Wilson e terzo gool che arriva al 95'.

In Bundesliga, voce grossa dello Schalke: secondo posto per la squadra biancoblu e una rinascita davvero importante per una nobile del calcio tedesco. Mainz battuto 2-1 con Serdar al 36' che porta in vantaggio i minatori, pari di Onisiwo per il Magonza e all'89' Harit decide la partita per lo Schalke.

Nella Liga, pari a reti inviolate tra Osasuna e Betis: momento non felice per gli andalusi biancoverdi che devono dare delle risposte diverse, se vogliono cercare l'Europa. Per la squadra di Pamplona, altro pareggio che continua a costruire la salvezza.

In Ligue 1, crollo del Nantes: lo Strasburgo vince 2-1 e ottiene una vittoria chiave nella lotta salvezza. Coulibaly, al secondo gol consecutivo, porta in vantaggio i gialloverdi. Al 66' pareggio di Lienard e un rigore all'89' di Ajorque regala la vittoria allo Strasburgo.

Partita spettacolare dell'Heracles che batte il Twente 3-2 e rilancia le grandi ambizioni da squadra che vuole provare a giocarsi playoff Europa League. Twente che passa in vantaggio con Cantalapiedra, doppio vantaggio Heracles targato Dessers e Mauro Junior. Doppietta del brasiliano al 79' e gol del definitivo 2-3 di Berggren al 91'.