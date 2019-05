Serie B - Ultimo atto: oggi tutti i verdetti ufficiali del campionato cadetto

Ultimo atto in Serie B. Il campionato cadetto italiano è pronto a regalarci i verdetti ufficiali. Il primo focus è sulla folta zona playoff. Il Benevento di Bucchi se la giocherà infatti contro il Brescia. I sanniti sono già qualificati, ma vogliono confermare la quarta posizione. Discorso simile per lo Spezia. I liguri non sono certi della qualificazione e dovranno vincere in casa del Lecce. I sanniti vogliono però la promozione diretta e sicuramente venderanno cara la pelle. Novanta minuti casalinghi per il Palermo. I rosanero ospiteranno il Cittadella. Il Palermo deve vincere per sognare la promozione diretta, i veneti per non restare fuori dalla zona playoff.

Tanta tensione, inoltre, tra Pescara e Salernitana. I delfini devono vincere per restare nelle prime posizioni, i granata per evitare i playout o, addirittura, la diretta retrocessione. Si prevede una sfida davvero difficile e potrebbe vincere la paura di perdere. Novanta minuti ugualmente interessanti, quelli tra Perugia e Cremonese. Gli umbri di Nesta sono tuttora lontani dalla zona playoff ma potrebbero raggiungerla con una vittoria. Discorso analogo per gli uomini di Rastelli, che possono davvero concludere al meglio la loro entusiasmante stagione. Fari puntati sull’Hellas Verona. Gli scaligeri sono attualmente noni e incredibilmente fuori dalla zona playoff, ora dovranno vincere per continuare a sognare la promozione in Serie A. Battere un Foggia in piena corsa playout non sarà però facile.

Trasferta assolutamente da vincere per il Venezia. I lagunari giocheranno in casa del Carpi già retrocesso e non possono mancare i tre punti. Il Venezia può e deve vincere. Discorso analogo per il Livorno. Gli amaranto sono reduci da due vittorie consecutive e devono ingranare la terza per puntare alla salvezza. Potrebbe regalare emozioni inaspettate, infine, Crotone-Ascoli. Le due formazioni sono ad oggi salve ma soprattutto i calabresi dovranno vincere per evitare clamorose retrocessioni.