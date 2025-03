Milan-Sassuolo in diretta, Serie A 2017/18 LIVE (1-1): I rossoneri falliscono l'occasione

22.55 - Per noi stasera è davvero tutto, io sono Stefano Fontana, vi ringrazio per avermi seguito. Rimanete sintonizzati su VAVEL Italia per tutto il meglio del calcio e dello sport italiano ed internazionale. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è alla prossima diretta scritta. Ciao!

22.53 - Qualche immagine dal profilo twitter ufficiale dei rossoneri. Ora, per Gattuso c'è la grande insidia della sfida interna al Napoli della prossima settimana. Iachini, invece, aggiunge un altro mattoncino alla corsa verso la salvezza, volando a +5 su Crotone e Spal.

22.44 - Partita strana, a senso unico, con il Milan che ha controllato possesso e campo per gran parte della partita. Il Sassuolo, però, protetto da un grande portiere come Consigli, ha difeso bene, ordinatamente, grazie anche ad una grande partita di Peluso ed Acerbi su tutti, trovando poi anche la rete, di rimessa, con un gran colpo di Politano. L'assedio finale dei rossoneri ha permesso a Gattuso di recuperare solo un punto, grazie al gran gol di Kalinic, ma tutto sommato quello che pesa di più è l'aver fallito la rincorsa alla zona Champions. Lazio e Roma, infatti, rimangono ad otto punti di distacco.

22.43 - FINISCE QUI! FINISCE COSI'! 1-1 TRA MILAN E SASSUOLO!

90+6' - CLAMOROSA PARATA DI CONSIGLI! CLAMOROSO! Lancio lungo, Lemos liscia, la palla arriva a Bonaventura che calcia di controbalzo ma trova la clamorosa risposta di Consigli in allungo.

90+5' - Due rimpalli sfortunati regalano la palla a Consigli, ultimi 60 secondi di speranza per il Milan.

90+3' - Il Sassuolo perde tempo vistosamente, Pairetto fa diventare 6 i minuti di recupero.

90+2' - Pessimo, pessimo destro di Calhanoglu che, servito al limite da Kessié, spara altissimo. Aveva tanto spazio per il tiro il turco.

90+2' - ASSEDIO MILAN! Altro corner.

90+1' - Adesso le prende tutte Kalinic, che vola bene in area di rigore: la zuccata è potente ma non angolata, blocca Consigli.

90+1' - Suso dentro per Kalinic, ottima la difesa di Peluso che chiude in corner.

90' - Fallo, ingenuo, di Kessié rientrando su Cassata. Guadagna secondi preziosissimi il Sassuolo.

89' - CINQUE MINUTI DI RECUPERO! CINQUE DI SPERANZA PER IL MILAN, DI SUDORE PER IL SASSUOLO!

88' - Torna in vita anche San Siro, adesso manca pochissimo.

85' - KALINIIIIIC! KALINIIIIC! STAVOLTA SI! STAVOLTA LA METTE DENTRO! La verticalizzazione di Musacchio viene solo sfiorata da Silva, ma il capolavoro lo fa Kalinic: controllo orientato in area per girare intorno a Lemos e sinistro terrificante che tocca la traversa e si infila in rete! RIAPERTA LA PARTITA, CINQUE PIU' RECUPERO PER LE SPERANZE DEL MILAN! 1-1!

84' - KALINIC! CLAMOROSO! Calhanoglu pennella, al solito, dopo essere rientrato sul destro, il croato sbuca tutto solo sul primo palo, impatta bene di testa in salto ma la mette a lato. OCCASIONE CLAMOROSA PER IL MILAN!

83' - Ci prova anche Suso, ma il suo destro sibila accanto al palo.

81' - Altra, ennesima copertura brillante di Acerbi che argina André Silva.

80' - Attenzione, ammonito per proteste Bonucci che, da diffidato, salterà Milan-Napoli. Il fischio della discordia è un fallo in attacco (che non c'era) di Rodriguez su Mazzitelli.

78' - Giro palla del milan che porta al cross Rodriguez: non ci arrivano per un pelo le due punte, ma c'era fallo in attacco di André Silva.

78' - Tensione altissima adesso a San Siro, atmosfera che si è raffreddata radicalmente.

76' - POLITANOOOOOO! POLITANOOOO! CLAMOROSO, LA SBLOCCA IL SASSUOLO! Azione quasi casuale dei neroverdi, palla lunga che, dopo il tocco di Bonucci, viene rimesso in avanti da Mazzitelli. Politano batte la linea, controlla e lascia partire un missile, dai sedici metri, per trovare l'angolino basso. Non può nulla Donnarumma, clamoroso vantaggio esterno del Sassuolo.

75' - Bonucci lungo per Kalinic, offside del croato.

74' - Altra ripartenza importante del Sassuolo, la guida Ragusa che stavolta serve, sì, Politano. Sinistro del numero 16, ancora una volta Bonucci ci mette la gamba.

72' - Mazzitelli ha problemi alla caviglia, ma il Sassuolo ha esaurito le sostituzioni.

70' - Prima Suso, poi Bonucci a rimorchio; i cross continuano a non dare frutti ai rossoneri.

68' - FOLLIA di Bonaventura che praticamente lancia il contropiede di Ragusa col passaggio orizzontale. Per sua fortuna il subentrato del Sassuolo pecca di egoismo e non serve Politano andando al tiro di sinistro, deviato da Bonucci.

68' - Resiste bene il Sassuolo, il Milan fatica a trovare occasioni.

66' - Doppio cambio: nel Sassuolo si ferma Rogerio, che per un problema muscolare lascia spazio a Dell'Orco, mentre nei padroni di casa è Kalinic a rimpiazzare Cutrone.

63' - Attenzione alla ripartenza del Sassuolo! Ancora Politano, con spazio sulla sinistra, a provare il tiro, ma stavolta Donnarumma blocca sicuro.

60' - Tanta circolazione intorno all'area emiliana, André SIlva ha dato nuova linfa, ma il Milan non riesce ancora a sfondare.

58' - Adesso, a maggior ragione, il Sassuolo è schiacciato all'indietro. Secondo cambio nel frattempo per i neroverdi (oggi in azzurro), con Cassata per Sensi.

55' - Cambio super offensivo di Gattuso, che manda dentro André Silva per Abate! Si passa al 3-5-2 con Rodriguez che si stringe accanto a Bonucci.

54' - Iachini sceglie Ragusa per il primo cambio, esce Berardi che non era al meglio.

52' - Kessié in versione juggernaut, supera due avversari e arriva in area per il destro, ma una deviazione facilita l'intervento di Consigli.

50' - A terra Berardi, che ha subito un colpo da Musacchio. L'italiano si rialza, ma non le manda esattamente a dire al 22 rossonero.

48' - Ancora MIlan, tanto per cambiare da corner: Calhanoglu rimpallato, Kessié riesce a mettere dentro per Bonucci che però di testa non trova la porta.

46' - SI RIPARTE! STESSI 22 IN CAMPO.

21.42 - Gara comunque positiva per i rossoneri, che hanno attaccato a lungo pur senza mai trovare il varco giusto. Il Sassuolo ha difeso bene, ma probabilmente dovrà trovare strade alternative per non passare un secondo tempo di apnea.

45+2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Gara a forti tinte rossonere, ma il Milan non è riuscito a sbloccarla, trovando un Consigli attentissimo sulle occasioni migliori. Sassuolo quasi sempre rintanato in difesa, ma che non ha disdegnato un paio di contropiedi, anche se l'unico sussulto per Donnarumma è stato il mancino basso di Politano.

45' - Due di recupero assegnati da Pairetto.

43' - Altra discesa di Ricardo Rodriguez che arriva sul fondo e mette dentro il traversone: Consigli a vuoto, palla che sfila in rimessa.

41' - Per quello che conta, situazione abbastanza impietosa per il possesso palla, diviso 70/30.

40' - Altro errore di misura, stavolta di Bonaventura, ma il Milan continua a spingere.

38' - Due errori di leziosismo per il Milan, prima Suso col tacco sulla destra, poi Calhanoglu col passaggio orizzontale. Entrambe le volte, palla regalata al Sassuolo.

35' - Rispondono i rossoneri! Partita che si accende! Gran numero di Calhanoglu, steso da Mazzitelli: si va avanti per il vantaggio, Bonaventura arriva in area ed il suo esterno destro, deviato, per poco non beffa il portiere. Ennesima battuta dalla bandierina.

34' - POLITANO! RISCHIA IL MILAN! Sugli sviluppi di un corner ottenuto da Berardi in contropiede è proprio l'ex-Roma a calciare. Palla bassa, insidiosa, Donnarumma si stende e la respinge, rischiando però di essere beffato da Acerbi sul tap-in. Lucido il portiere rossonero ad allontanare in seconda battuta con il piede.

32' - Milan perennemente in proiezione offensiva: altra doppia occasione per Frank Kessié, che si libera sulla destra da rimessa laterale e rinnova il suo scontro con Consigli. Dopo la prima ribattuta l'ivoriano sradica la palla da Peluso e ci riprova, ma il risultato è sempre lo stesso. Parata del portiere italiano e quarto calcio d'angolo per i rossoneri.

31' - Cambio della decisione: non c'è corner ma rimessa dal fondo per Consigli.

29' - Punizione dalla destra di Suso, Acerbi svirgola e mette in corner. Nel frattempo è rimasto a terra Bonucci per un colpo al volto rimediato da Peluso.

28' - Stavolta il fallo lo commette Rogerio, che non riesce ad arginare i dribbling di Suso e lo travolge. Giallo.

27' - Foga eccessiva di Calhanoglu che travolge Rogerio sulla destra, gli ospiti respirano e ripartono da dietro.

26' - Rossoneri molto positivi in questa fase, la manovra offensiva è rapida e precisa ed il Sassuolo sembra annaspare.

25' - SUSO! St crescendo il Milan, altra grande occasione per i rossoneri: azione rapida, avvolgente, con lo spagnolo che se la porta sul mancino e piazza il tiro a giro sul secondo palo. Neanche a dirlo, Consigli si allunga e risponde presente negando la gioia all'ex-Liverpool.

24' - Brividi dalla bandierina per il Sassuolo, con la palla che passa due o tre volte in area senza che nessuno riesca a spingerla verso la porta. Alla fine ci prova Bonucci, dal limite, in girata, ma la palla vola altissima sopra la traversa.

23' - Lancio in avanti di Abate, stavolta è Kessié, di testa, a lanciare Cutrone che fa scorrere bene la sfera oltre Lemos e prova il destro, ribattuto in corner.

22' - Perla di Suso che libera Biglia in mezzo al campo, l'ex-Lazio prova a toccare con l'esterno per innescare Cutrone ma Peluso ha letto tutto bene ed anticipa.

21' - Fase della gara molto spezzettata, Pairetto fischia tanto e sostanzialmente l'azione si svolge solo su calci piazzati.

19' - CONSIGLI ANCORA! Punizione anche per il Milan che aveva allontanato bene la minaccia precedente, stavolta è Calhanoglu a mettere dentro la palla tesa, forte, che non tocca nessuno. Di controbalzo, coi pugni, ancora attento il portiere azzurro.

17' - Buona punizione lucrata da Berardi spalle alla porta, salgono le torri di Iachini.

13' - Sul cross dalla bandierina impatta Musacchio, palla sopra la traversa.

13' - Calhanoglu! Il turco riceve da Suso e lascia andare un destro centrale ma insidioso, Consigli non si fida e smanaccia in corner.

12' - Dormita di Bonucci che aveva anticipato bene sulla sponda di Lirola, ma poi ha rischiato di farsi scippare in area di rigore.

11' - Altro tentativo dalla trequarti di Rodriguez, Consigli esce e la fa sua.

9' - Prima fase piuttosto tranquilla della gara, entrambe le squadre non vogliono rischiare troppo.

4' - Non ce la fa l'ex-Roma, che si deve fermare evidentemente per una ricaduta muscolare. Gattuso sceglie Musacchio per rimpiazzarlo.

3' - Medicato Romagnoli nel mentre: tagliata e staccata una vistosa fasciatura attorno all'adduttore sinistro.

3' - Dal replay si apprezza il dettaglio: l'ex-Atalantino colpisce, in maniera abbastanza goffa, con il petto invece che con la fronte, ed il riflesso incredibile di Consigli riesce a dirgli di no.

2' - CLAMOROSO! CLAMOROSA OCCASIONE PER KESSIÈ! ERA DENTRO LA PORTA! Ottima manovra di Calhanoglu sulla destra, la palla è scaricata su Rodriguez che pennella benissimo al centro. Da dietro, Kessié arriva in corsa ed impatta a pochi passi dalla linea di porta, ma Consigli vola e gli dice di no. OCCASIONE CLAMOROSA IN AVVIO PER IL MILAN!

2' - Il primo possesso è dei rossoneri, solito giropalla.

1' - VIAAA! SI PARTE!

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Lirola, Missiroli, Sensi, Mazzitelli, Rogerio; Berardi, Politano. All. Iachini

20.21 - Anche nel Sassuolo poche sorprese, ma pesanti: c'è, ha recuperato, Domenico Berardi, che si schiera in avanti accanto a Politano. Confermato il 3-5-2 con Rogerio e Lirola sulle fasce, Sensi, Missiroli e Mazzitelli formano la diga centrale.

Milan (4-3-3): Donnaurumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhangolu. All. Gattuso

20.19 - Subito via con le formazioni ufficiali: Gattuso non rinuncia ai suoi titolarissimi, XI tipo eccezion fatta per Calabria, con Abate che vince il ballottaggio. Davanti, tra Suso e Calhanoglu, c'è Cutrone.

Buon pomeriggio a tutti e benvenuti ad una nuova diretta scritta in tempo reale su VAVEL Italia! Io sono Stefano Fontana e dietro alla tastiera vi racconterò Milan-Sassuolo, posticipo domenicale della trentunesima giornata del campionato di Serie A. Si gioca, ovviamente, a Milano, allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, con il fischietto affidato al signor Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, ed il kick-off previsto per le 20:45.

Il momento delle due squadre

Rossoneri che arrivano a questa gara forti del rinnovo del contratto del proprio allenatore, Rino Gattuso, che in settimana ha suggellato un accordo fino al 2021 con la società che gli ha regalato già le maggiori gioie da calciatore. L'ex-capitano, ora leader in panchina, è subentrato in corsa a Vincenzo Montella, ed ha cambiato radicalmente una stagione partita molto male: dopo le prime fatiche (pari col Benevento e sconfitte contro Verona ed Atalanta) i rossoneri hanno inanellato 13 risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni, ed attualmente Ringhio vanta una media punti molto vicina ai 2 a partita (1.93).

I problemi sono arrivati negli ultimi big match: dopo aver battuto sia Roma che Lazio, il Milan ha perso entrambe le gare di Europa League contro l'Arsenal e, pur giocando una buona partita, anche quella dell'Allianz Stadium contro la Juventus (3-1). Il pari ottenuto, per 0-0, nel recupero del derby, ha permesso comunque a Bonucci e compagni di rimanere alle porte della zona Champions League: con le sconfitte maturate da Roma ed Inter rispettivamente contro Bologna e Torino, la grande chance è quella di tornare a sognare il quarto posto. In caso di vittoria, infatti, l'obiettivo stagionale disterebbe cinque o sei (a seconda del risultato della Lazio ad Udine) punti.

Rino Gattuso in conferenza stampa. | Fonte immagine: Twitter AC Milan

Dall'altra parte, il Sassuolo non sta affrontando sicuramente la stagione che i suoi rifosi si aspettavano o si auguravano. I neroverdi navigano al sedicesimo posto in classifica, a pari punti (29) con Chievo e Cagliari, e spesso in questa stagione si è ritrovato nel bel mezzo della zona più critica. Ora, soprattutto grazie ai quattro risultati utili consecutivi, il Crotone terzultimo dista cinque lunghezze.

I ragazzi di Iachini, difatti, sono riusciti a tenere botta nello scontro diretto contro la SPAL (1-1) vincendo poi alla Dacia Arena contro l'Udinese (1-2) e fermando addirittura il Napoli di Sarri al Mapei Stadium. Nell'ultima giornata, ospiti del ChievoVerona, i neroverdi hanno addirittura strappato un punto, con la rete di Cassata al 95', dopo aver giocato 60 minuti in dieci uomini per l'espulsione di Adjapong e gli ultimi sei più recupero in nove per il doppio giallo a Magnanelli.

Il Sassuolo festeggia il pari contro il Chievo. | Fonte immagine: Twitter US Sassuolo

Le ultime dal campo

Qualche dubbio di formazione per Rino Gattuso: il modulo sarà il solito 4-3-3, nel quale si rinnova il ballottaggio, oramai classico, per il ruolo di prima punta. Cutrone sembra avanti nelle gerarchie, ma occhio anche ad André Silva (colpito da un lutto familiare in settimana ma tornato dal Portogallo ed arruolabile a tutti gli effetti) e Kalinic.

Gli esterni saranno Suso e Calhanoglu, nel mezzo Lucas Biglia tornerà dalla squalifica, mentre Bonaventura potrebbe usufruire di un turno di riposo visto il recente calo fisico: affianco a Kessié potrebbe agire Riccardo Montolivo. Dietro, Abate insidia la titolarità di Calabria, mentre il resto della retroguardia rimane il solito: Rodriguez sulla sinistra, Bonucci e Romagnoli davanti a Donnarumma.

Alessio Romagnoli nella gara d'andata. | Fonte Immagine: Twitter AC Milan

Dall'altra parte Beppe Iachini dovrà fare i conti con assenze pesanti: come accennato in precedenza, Adjapong e Magnanelli dovranno scontare un turno di stop per l'espulsione contro il Chievo. Anche Goldaniga è out per una distrazione muscolare, mentre Domenico Berardi sta provando a recuperare dalla contusione al ginocchio ma rimane in fortissimo dubbio.

Nel 3-5-2 dunque saranno Dell'orco, Acerbi e Peluso a proteggere Consigli, con Lirola e Rogerio sugli esterni. Duncan e Cassata si giocano una maglia con Missiroli per completare il reparto di centrocampo insieme a Sensi e Mazzitelli, mentre Babacar sembra avvantaggiato su Matri per affiancare Politano.

Iachini in conferenza stampa. | Fonte immagine: Twitter US Sassuolo

Probabili formazioni

