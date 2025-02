Milan, parla Biglia alla vigilia del derby: "Vincere sarebbe spettacolare"

Siamo alla vigilia di Inter - Milan e alcuni giocatori hanno raccontato le loro sensazioni. Uno di questi è Lucas Biglia, a Milan Tv ha svelato il suo stato d'animo.

Il regista argentino guiderà le manovre offensive dei rossoneri in una partita molto importante: "Per un giocatore come me, essere protagonista di una sfida del genere è importantissimo. Conta solo il risultato, può darci forza e spinta di andare avanti. Strappare i tre punti sarebbe spettacolare. Ad inizio carriera mai avrei pensato di poter prendere parte ad un simile match. Avevo in mente solo obiettivi raggiungibili, prima arrivare in Europa, poi trovare una squadra nella quale avrei fatto il titolare e poi passo dopo passo. Mai avrei immaginato di poter vestire il rossonero".

Ci potrebbe essere stanchezza, visto l'impegno oltre oceano con la propria Nazionale: "Non devo far calare la tensione che ho a livello mentale e fisico, altrimenti potrei pagare. Dopo il derby cercherò di rilassarmi, non prima. Ho sofferto tanto in questi 10 giorni, ma non ho mai mollato e sono sempre rimasto fisso con la testa sull'obiettivo". Che atteggiamento deve avere il Milan?: "Ripetere una prestazione come con la Roma. Abbiamo giocato alla pari con una grande degli ultimi anni, abbiamo pagato nei dettagli. Dopo il gol di Dzeko siamo un po' crollati, ma nessuna difficoltà deve più farci cadere. Credere e lottare, se troviamo la forza di fare questo salto svoltiamo".

Tanti i complimenti a Vincenzo Montella: "È uno dei migliori in Italia. Fa giocare bene le sue squadre ed è amante della qualità. Noi ne abbiamo, quindi speriamo di fare un derby all'altezza, con carattere ed intelligenza necessari per gestirla al meglio. Non nego però che vincere sarebbe la cosa migliore, sarebbe un'iniezione di fiducia per tutti, soprattutto per i giovani. Vorrei tornare a casa domenica sera soddisfatto".