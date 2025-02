Arsenal, problema muscolare per Mustafi

C'è preoccupazione nella Londra Gunner, per Shkodran Mustafi. Il centrale ha rimediato infatti un infortunio durante il match di qualificazione ai mondiali di Russia 2018 della sua nazionale tedesca contro l'Azerbaigian.

Al 35' minuto della gara giocata nella serata di ieri il difensore centrale in forza all'Arsenal si è accasciato al suolo per via di un problema che lo ha costretto ad abbandonare il campo da gioco. Le prime impressioni parlano di un infortunio muscolare con conseguente stop da non sottovalutare, visti quelli che potrebbero essere i tempi di recupero: si parla anche di sei settimane.

Per i teutonici si tratta di una doppia perdita: pochi minuti prima del cambio che ha coinvolto l'ex Sampdoria, il tecnico Joachim Löw, ha dovuto far fronte all'infortunio del compagno di reparto Niklas Sule, in forza al Bayern Monaco, anch'egli costretto ad abbandonare il campo forzatamente in favore di Rudiger. Gli esami a cui verranno sottoposti i due riveleranno l'entità dello stop. C'è preoccupazione tra Arsenal e Bayern.