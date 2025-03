Serie A, le designazioni arbitrali della 37^ Giornata: derby di Roma a Rizzoli

Va sul sicuro il designatore arbitrale per la 37^ Giornata di Serie A. Per il derby tra Lazio e Roma, che ha creato tanto clamore visto lo spostamento al Lunedì pomeriggio, è stato scelto il miglior arbitro su piazza, Nicola Rizzoli. L'altra partita più delicata della 18^ giornata di ritorno è Juventus - Napoli, con i partenopei che si giocheranno tutto allo Juventus Stadium. Per questa decisiva sfida è stato scelto il signor Banti della sezione di Livorno. Un'altra partita decisiva ai fini della lotta Europa League si giocherà a Genova, dove si affronteranno Genoa ed Inter: sarà Tagliavento a dirigere rossoblu e nerazzurri. A Giacomelli Palermo - Fiorentina.

Di seguito l'elenco con tutte le designazioni arbitrali:

Juventus - Napoli (sabato ore 18.00): Banti di Livorno (Meli - Vuoto, Stefani; Giudici di porta: Gervasoni, Di Bello);

Genoa - Inter (sabato ore 20.45): Tagliavento di Terni (Dobosz -Marrazzo, Vivenzi; Giudici di porta: Peruzzo, Tommasi);

Empoli - Sampdoria (ore 12.30): Calvarese di Teramo (De Luca -Ranghetti, La Rocca; Giudici di porta: Cervellera, Candussio);

Cesena - Cagliari: Abbattista di Molfetta (Di Salvo - D'Apice, De Pinto; Giudici di porta: Guida, Ripa);

Chievo - Atalanta: Sacchi di Macerata (Tegoni - Di Francesco, Passeri; add1: Rocchi, add2: Pezzuto);

Palermo - Fiorentina: Giacomelli di Trieste (Gava - Tasso, Iori; Giudici di porta: Massa, Pairetto);

Parma - Verona: Minelli di Varese (Bindoni - Villa, Schenone; Giudici di porta: Damato, Aureliano);

Udinese - Sassuolo: Abisso di Palermo (Bottegoni - Bellutti, Preti; Giudici di porta: Gavillucci, Saia);

Milan - Torino (ore 20.45): Valeri di Roma 2 (Stallone-Longo, Bianchi; Giudici di porta: Doveri, Mariani);

Lazio - Roma (lunedì ore 18.00): Rizzoli di Bologna (Di Liberatore -Nicoletti, Faverani; Giudici di porta: Mazzoleni, Irrati).