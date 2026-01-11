Chivu-Conte: ora parla il campo

Sicuramente non sarà una partita noiosa, o almeno si spera. L'Inter sta dimostrando di essere di nuovo una squadra elettrica, con voglia, felicità di giocare, e grande merito è dell'allenatore ex Parma che si sta probabilmente rivelando la scoperta di quest'anno.

Dall'altro lato il Napoli non vuole assolutamente far scappare i nerazzurri, una sconfitta significherebbe far scappare Lautaro e compagni. Conte non recupera Neres, ma i partenopei stanno dimostrando di poter superare anche assenze pesanti (chissà se vedremo Lukaku per qualche minuto). Non è follia però dire che l'esterno brasiliano, anche grazie alle assenze dei centrocampisti e il cambio di modulo, sembra aver trovato una nuova vita calcistica e sembra essere la fiamma viva del Napoli.

Continui battibecchi

Nelle ultime settimane è impossibile che non vi siate accorti delle dichiarazioni di Conte. Il mister ci ha tenuto a ricordare, nei commenti pre e post partita fino ad oggi, come Inter, Milan e Juve siano avanti rispetto alla sua squadra. Questa però non è la prima volta che l'allenatore del Napoli sembra contraddirsi. Qualche mese fa, infatti, a chi criticava il gioco del Napoli rispose che la squadra era lì in alto, come lo è ancora oggi. Un altro esempio è la differenza di pensiero sui nuovi acquisti. Conte aveva criticato i troppi nuovi inserimenti, per poi dire che la rosa è corta.

Le risposte a Conte

Chivu, invece, non ha mai dato peso alle dichiarazioni del suo diretto avversario, al contrario ad esempio di Allegri e Spalletti che ci hanno tenuto a rispondere. L'allenatore dell'Inter ha sempre fatto una cosa che ad oggi sembra essere strana: ha parlato di calcio. Non si è mai lasciato condizionare da fattori extra-campo e si è sempre concentrato sulla sua squadra, mostrando anche ottime qualità comunicative.

I possibili protagonisti

Chi potrebbero essere le stelle della serata? Sicuramente ci si aspetta tanto dalle prime punte. Lautaro da una parte e Hojlund dall'altra saranno sicuramente i giocatori più cercati, soprattutto per mettere in difficoltà le difese. L'argentino deve anche togliersi un pò di polvere da sopra le spalle, metafora per dire che in tanti lo hanno criticato in questo inizio di stagione anche se sta segnando e non poco.

Una bellissima sfida sarà anche quella a centrocampo che sarà sicuramente la zona con più contrasti e che detterà le sorti delle azioni offensive di entrambe le squadre.

Tutto pronto quindi

A questo punto non ci resta che aspettare che sia il rettangolo verde a parlare. Sono solo 3 punti, ma potrebbero pesare decisamente di più. L'Inter per scacciare via i fantasmi dei big match, il Napoli per restare aggrappato al treno dei nerazzurri.

Se non è sfida scudetto questa, cosa potrebbe esserlo?