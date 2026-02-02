Roma, il sogno Champions passa dal Friuli

La sfida mette di fronte due squadre con obiettivi e stati di forma molto diversi, ma accomunate dal bisogno di dare un segnale forte. L’Udinese cerca punti pesanti per non scivolare nell’anonimato di classifica e per ritrovare fiducia davanti al proprio pubblico, dove finora ha faticato a costruire continuità. La Roma, invece, vede in questa trasferta un passaggio chiave nella corsa alla Champions: i numeri lontano dall’Olimpico e i precedenti favorevoli rafforzano le ambizioni giallorosse, ma bisogna comunque fare attenzione.

Roma concentrata sull’obiettivo Champions

I giallorossi si apprestano ad affrontare la seconda trasferta della settimana dopo l’impegno europeo disputato in Grecia, dove l’1-1 contro il Panathinaikos è valso, non senza fatica, la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League. Avendo evitato i playoff, la squadra può ora concentrarsi completamente alla scalata verso la zona Champions.

Il momento in campionato è incoraggiante: tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare hanno rilanciato le ambizioni romaniste. Giocare in trasferta, inoltre, non rappresenta necessariamente uno svantaggio: prima di questo turno, la Roma vantava la miglior difesa esterna tra i top cinque campionati europei, con soltanto sette gol subiti in 11 partite lontano da casa. Restano comunque alcune ombre, evidenziate dalle quattro sconfitte esterne, a fronte di sette successi.

Udinese a caccia di continuità

L’Udinese rischia di sprofondare nella parte più anonima della classifica se non riuscirà a ribaltare i pronostici nella sfida contro la Roma, ancora in piena corsa per un piazzamento tra le prime quattro della Serie A.

Il 3-1 conquistato lunedì contro il Verona, ultimo in classifica, ha consentito ai friulani di chiudere il turno con un piccolo margine nella metà alta della graduatoria. Nonostante ciò, i 12 punti di distanza dal sesto posto sembrano ormai un divario quasi impossibile da colmare, soprattutto considerando l’andamento altalenante delle ultime 15 giornate (6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Inoltre, il rendimento casalingo non aiuta: una sola vittoria nelle ultime sei partite interne di campionato (con 2 pareggi e 3 ko) rende complicato immaginare una serie positiva.

Numeri e tendenze della partita

La storia recente degli scontri diretti pende nettamente dalla parte della Roma. I capitolini hanno infatti vinto gli ultimi sei confronti e sono rimasti imbattuti in 11 delle ultime 13 trasferte contro l’Udinese, raccogliendo 9 vittorie, 2 pareggi e soltanto 2 sconfitte.

Dal punto di vista statistico emergono dati curiosi. L’Udinese ha lasciato punti in una sola delle otto gare di campionato in cui è riuscita a passare in vantaggio (7 vittorie e 1 pareggio), ma allo stesso tempo detiene uno dei peggiori dati difensivi casalinghi nel secondo tempo, con 11 reti incassate dopo l’intervallo (record condiviso in Serie A).

La Roma, invece, parte spesso forte in trasferta: è la squadra che più volte ha chiuso in vantaggio il primo tempo fuori casa in questa stagione (6 volte), anche se il bilancio nei primi 45 minuti recita 2 pareggi e 3 sconfitte oltre alle vittorie. Inoltre, i giallorossi hanno sbloccato il punteggio in 13 delle 22 partite di campionato disputate, riuscendo sempre a portare a casa il successo quando hanno segnato per primi.