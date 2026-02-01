Quando i portieri diventano eroi

Trubin: l'eroe del Benfica

Non possiamo non partire dal caso più recente: Anatolij Trubin. Il portiere del Benfica si è reso protagonista nell'ultima notte del super girone di Champions League con un gol nell'ultimo istante della sfida. L'avversario? La squadra che più di tutte rappresenta questa competizione: il Real Madrid. Non sappiamo come abbia passato la notte Trubin, ma sicuramente non la dimenticherà mai.

Ivan Provedel: l'Olimpico ai piedi di un portiere

I tifosi laziali, secondo me, non hanno ancora dimenticato quella notte. Fa strano pensare che sia successo, ancora una volta, in Champions League, ma se è la competizione che più di tutte ci affascina un motivo ci sarà. Martedì, 19 settembre, 2023. La Lazio sfida in casa l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il tabellone cita: 0-1. La Lazio è sotto e far gol alla squadra della capitale spagnola non è affatto facile. 94° minuto. Calcio d'angolo biancoceleste. La difesa dell'Atletico respinge il pallone che però torna sui piedi di Luis Alberto che la rimette dentro. A staccare di testa e buttare il pallone in rete è proprio il portiere della Lazio Provedel che regala un punto alla sua squadra.

Brignoli e il primo punto del Benevento

Come non riportare in vita uno dei momenti più iconici della nostra Serie A. Probabilmente i tifosi milanisti non saranno contenti, ma il gol di Brignoli contro il Milan che regala il primo punto in campionato al Benevento è una delle cose più assurde degli ultimi anni. Siamo ancora nel periodo in cui la Juve domina in campionato, la lotta Champions non è così tosta come oggi e quindi, in quella "tranquillità", il gol del portiere della squadra campana è sicuramente un ricordo incredibile.

Oscarine Masuluke: una rovesciata senza senso

La sfida tra Baroka FC e Orlando Pirates non poteva che concludersi in questo modo. Il portiere regala il pareggio alla squadra di casa allo scadere con una rovesciata incredibile che gli è valsa anche la candidatura al premio Puskas.