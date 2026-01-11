Konè + Soulè, la Roma stende il Sassuolo e vola in zona Champions

Un altro 2 a 0 per la Roma che dopo la vittoria di martedì scorso contro il Lecce si ripete anche all'Olimpico, questa volta contro il Sassuolo. Un primo tempo sofferto in cui i giallorossi non sono riusciti a trovare molti spazi a causa di un Sassuolo ben schierato che si è limitato a recuperare palla e ripartire in contropiede. Molti cross, molto possesso palla ma pochissime palle gol per Dybala e compagni, che a pochi minuti dalla fine del primo tempo hanno visto dover uscire Ferguson a causa di una botta ricevuta in un contrasto. Attacco "leggero" quindi dopo l'uscita dell'irlandese con El Sharawy, Dybala e Soulè che si sono però fatti trovare pronti anche dopo l'uscita dal campo del centravanti di riferimento. Proprio questo ha impensierito di più la retroguardia nero-verde che non avendo un attaccante fisico da contrastare, si è chiusa ancora di più nella propria area di rigore a causa degli ottimi fraseggi dei giocatori giallorossi.

Partita che poteva sbloccarsi intorno al 60' grazie ad un calcio di rigore procurato da Soulè che però è stato revocato dal direttore di gara a causa di un fuorigioco in precedenza dello stesso argentino. Partita che si sblocca però al 76'' con una bella iniziativa di Celik che pesca Soulè che crossa molto bene sulla testa di Konè: il francese insacca in porta e sigla la seconda rete del suo campionato dopo quella contro il Genoa poche settimane fa. Passano solo due minuti quando ancora Celik pesca in area Ghilardi con un ottimo passaggio filtrante, il centrale italiano mette subito la palla in mezzo all'area trovando il faraone che appoggia all'indietro con una sorta di velo verso Soulè che non si fa pregare. 2 a 0 e partita in ghiaccio. C'è anche il tempo nel finale per un bel gol dello stesso El Sharawy che però viene annullato per fuorigioco. Roma che vola al terzo posto in classifica a 39 punti, in attesa però del Napoli che ha ancora due partite da recuperare.

Quali sono le condizioni di Ferguson?

Durante la partita contro il Sassuolo, giocata ieri sabato 10 gennaio, la Roma ha dovuto rinunciare a Ferguson già nel primo tempo a causa di un infortunio. L’attaccante irlandese ha riportato un problema nella zona lombare dopo due duri contrasti e, al secondo impatto, non è più riuscito a continuare, lasciando il campo visibilmente sconsolato e dirigendosi subito negli spogliatoi. Al suo posto è entrato El Shaarawy, chiamato a sostituirlo anche nelle prossime gare, con la Roma che dovrà quindi affidarsi a un attacco più leggero, puntando sulla rapidità e sulla qualità piuttosto che sulla fisicità del centravanti. Fortunatamente, nelle ore successive sono arrivate notizie rassicuranti sulle condizioni di Ferguson: gli esami hanno escluso qualsiasi lesione muscolare e hanno confermato una semplice ma dolorosa contusione lombare. Lo staff medico resta fiducioso e l’attaccante irlandese dovrebbe tornare a disposizione per la doppia sfida contro il Torino, in Coppa Italia e in Serie A, in programma il 13 e il 18 gennaio.

Ecco come prosegue la Domenica di Serie A

La giornata di oggi offre un programma molto interessante per la Serie A, con diverse partite che possono avere un peso importante sul prosieguo della stagione. Il campionato sta entrando in una fase sempre più delicata e ogni punto diventa fondamentale, sia per chi lotta per le posizioni alte della classifica sia per chi cerca di tenersi lontano dalla zona retrocessione. Si comincia con la sfida tra Lecce e Parma, una gara equilibrata tra due squadre che hanno bisogno di continuità e che vedono in questo confronto un’occasione importante per muovere la classifica e aumentare la fiducia. Nel pomeriggio l’attenzione si sposta su Fiorentina e Milan, una partita dal grande fascino che mette di fronte due squadre ambiziose, entrambe decise a restare agganciate al treno delle prime e a dimostrare il proprio valore in un match sentito anche dai tifosi. A seguire c’è Verona contro Lazio, con i padroni di casa pronti a sfruttare il fattore campo e i biancocelesti chiamati a una prova solida per continuare il loro percorso positivo. In serata il programma si chiude con Inter e Napoli, la partita più attesa della giornata, uno scontro diretto tra due squadre di alto livello che puntano in alto e che promette ritmo, intensità e spettacolo fino all’ultimo minuto. Nel complesso si tratta di una domenica ricca di calcio, con sfide interessanti che possono dare indicazioni importanti sull’andamento del campionato.