Inter-Club Brugge: due nerazzurre per i primi punti europei

L'Europa che conta torna a San Siro e, questa volta, l'Inter non può permettersi altri passi falsi. Martedì 13 ottobre, alle ore 21:00, i nerazzurri di Cristian Chivu ospitano il Club Brugge nella seconda giornata della League Phase di Champions League 2026/27.

Le due squadre arrivano alla sfida con lo stesso obiettivo: conquistare i primi tre punti europei della stagione. L'Inter è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid al Bernabéu, mentre i belgi hanno ceduto in casa per 3-2 contro l'Aston Villa.

Due sconfitte che non raccontano completamente quanto visto in campo, ma che obbligano entrambe a cercare una risposta immediata.

Inter: ripartire dal campionato per lanciarsi in Europa

Il percorso dell'Inter in campionato è cominciato decisamente meglio rispetto a quello europeo. Cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei giornate di Serie A, con l'ultima arrivata sabato contro il Parma: un netto 3-0 firmato Sucic, Calhanoglu e Thuram.

Una prestazione convincente per i ragazzi di Chivu, che contro gli emiliani hanno dimostrato di poter mantenere alto il livello anche con diverse rotazioni nell'undici titolare. Una caratteristica fondamentale in una fase della stagione in cui il calendario comincia a farsi particolarmente fitto.

Diverso, invece, il discorso europeo. Al Bernabéu l'Inter aveva mostrato personalità e buone trame di gioco, pagando però alcune disattenzioni difensive e la capacità del Real Madrid di sfruttare gli spazi concessi. Una sconfitta da cui ripartire, ma che non può essere replicata davanti al proprio pubblico.

In conferenza stampa Chivu ha ribadito la necessità di affrontare una partita alla volta, senza sottovalutare l'avversario e mantenendo la mentalità costruita durante la scorsa stagione. Per il tecnico rumeno, la voglia di sognare in grande deve necessariamente accompagnarsi alla responsabilità di una squadra chiamata a competere su tutti i fronti.

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Club Brugge: 7 su 8 in patria, 0 su 1 in Europa

Se l'Inter sta convincendo in Italia, il Club Brugge non è certamente da meno in Belgio.

I campioni in carica, allenati da Ivan Leko, occupano attualmente il secondo posto in Jupiler Pro League con 21 punti, frutto di sette vittorie e una sola sconfitta nelle prime otto giornate. Nell'ultima uscita è arrivato un largo successo per 4-1 sul campo del La Louvière, il quarto consecutivo in campionato.

A fare da contraltare è l'esordio europeo contro l'Aston Villa. I belgi, nonostante le due reti realizzate e una buona prestazione sul piano offensivo, hanno pagato a caro prezzo le difficoltà difensive, concedendo troppo spazio alle ripartenze degli inglesi.

Leko si affida prevalentemente a un 4-2-3-1, con una squadra che ama gestire il possesso, pressare alto e sfruttare la velocità degli esterni. Il punto di riferimento è capitan Hans Vanaken, mentre davanti attenzione a Nicolò Tresoldi, giovane attaccante italo-tedesco già a quota sei reti stagionali.

Guai a considerare il Brugge una semplice comparsa: i belgi arrivano a Milano con la volontà di giocarsi la partita, senza limitarsi a difendere il risultato.

Due nerazzurre, un solo obiettivo: vincere

Sulla carta l'Inter parte favorita, ma il modo di giocare del Club Brugge potrebbe rendere la sfida meno scontata del previsto.

La pressione alta e l'atteggiamento offensivo della formazione belga rappresentano un possibile pericolo per i padroni di casa, che dovranno essere bravi a non concedere campo agli esterni avversari. Dall'altra parte, proprio gli spazi lasciati dal Brugge in fase difensiva potrebbero diventare un'occasione importante per la coppia Lautaro-Thuram.

La partita avrà anche un protagonista speciale: Yann Sommer. Dopo tre stagioni con la maglia dell'Inter, il portiere svizzero tornerà a San Siro per la prima volta da avversario. Percorso inverso per Aleksandar Stankovic, rientrato a Milano dopo l'esperienza proprio con la formazione belga.

Sarà inoltre il primo confronto ufficiale tra i due club, che finora si erano incrociati soltanto in due amichevoli disputate nel lontano 1981.

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Probabili formazioni e dove vederla

INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. All. Chivu.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. All. Leko.

Arbitro: Saggi (Norvegia)

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma NOW, con calcio d'inizio alle ore 21:00.